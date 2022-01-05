الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة الثامنة) (الخطيب المصلح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

الخطيب الذي يتحدث عن الاصلاح عليه ان يهتم بالانسان. الانسان اساس الاصلاح فاذا صلح الانسان صلح المجتمع. فالفساد يظهر بما كسبت يد الانسان وجمع انسان ناس "ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ" (الروم 41)، او قوم "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" (الرعد 11). الناس المصلحون يبعدهم الله سبحانه عن المهالك "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ " (هود 117).

على المصلح ان يعمل قدر جهده كما هو حال الخطيب الذي هو من المفروض عليه ان يكون جزء من اصلاح المجتمع "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (الاعراف 42). والذي يذكر الله وهو مصلح يضيف له درجة "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا" (الشعراء 227)، و يجزيهم من فضله "لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ" (الروم 45)، و يغفر له "لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ" (سبأ 4). يكفر الله عن سيئات المؤمن المصلح "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ" (العنكبوت 7). والمؤمنون المصلحون هم القلة في المجتمع "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ" (ص 24). والاعمى عند الله الذي يترك الاصلاح "وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" (غافر 58). والاصلاح يخرج الناس من الظلمات الى النور "لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" (الطلاق 11). والمؤمن المصلح خير البرية "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7)، وهو على الحق "لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ" (العصر 3).

الفساد عكس الاصلاح ومنها الفساد في الارض "الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" (الشعراء 152)، و "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" (النمل 48) . والعناد والاصرار على الفساد من اكبر الافات التي تقف ضد الاصلاح "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ" (البقرة 11-12).

على الخطيب ضرب امثلة على الاصلاح وخاصة لاشخاص لهم وزن وقيمة عقائدية. من اسماء الرسل صالح عليه السلام فهو اسم على مسمى فافضل الاصلاح الدعوة الى الله"وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ" (الاعراف 73) (هود 61)، "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ" (النمل 45). فكيف لا وهو رسول حامل الاصلاح "أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ" (الاعراف 75) وقد دعوه بطلبات "وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ" (الاعراف 77) "قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا" (هود 62). ولكنهم عاندوا واستكبروا واصروا على عنادهم فقال لهم نبيهم صالح عليهه السلام "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ" (الاعراف 85)، و "إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ " (الشعراء 142). والانبياء الذين جاؤا بعده حذروا اقوامهم مما اصاب بقوم صالح من مهالك بسبب فسادهم وعدم اتباعهم الاصلاح الذي طلب منهم صالح عليه السلام "أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح" (هود 89).

الخطباء الذين يحددون اولويات الاصلاح لها اهمية لروادهم. فاول ما خلق الله الانسان ليكون خليفة طلب منه اصلاح الارض. والله يستخلف الارض للصالحين "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ" (الانبياء 105)، ويريد الله من الخليفة ان يكون مصلحا حتى يستحق الاستخلاف "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" (النور 55).

ومن الايات القرآنية التي يستطيع الخطيب ذكرها كثيرة نختار عدد منها. الله سبحانه يتولى اهل الاصلاح "إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ" (الاعراف 196). واذا عمل المصلح سيئة عليه ان يستغفر الله "وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ" (التوبة 102). ومن الاعمال الصالحة النيل من العدو "وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا" (التوبة 120). والعمل الذي ليس فيه صلاح غير مقبول حتى ولو كان من ابن نبي "قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ " (هود 46). وعلى المصلح ان يعمل قدر استطاعته "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ " (هود 88).

الخطيب عن الاصلاح عليه ان يوضح انواع الاصلاح. وهنا سوف نذكر ايات تشير الى بعض انواع الاصلاح مثل اصلاح البال والاصلاح بين الافراد. ومن انواع الاصلاح هو اصلاح البال "كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ" (محمد 2) "سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ" (محمد 5). وخير الاصلاح هو الاصلاح بين المتقاتلين "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" (الحجرات 9). والاصلاح بين الاطراف ان يكون بالعدل والقسط "فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا" (الحجرات 9). المسارعة في الخيرات احد انواع الاصلاح "وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ " (ال عمران 114). وانواع الاصلاح كثيرة منها اصلاح الفساد والجهل والاستبداد والبطالة.

وعلى الخطيب ان يبين مدى ارتباط المصلح بالله تعالى فالله يرفع عمل المصلح "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" (فاطر 10). والمصلح عمله لنفسه "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" (فصلت 46) (الجاثية 15). والمؤمن المصلح يكون في مأمن من عقاب الله "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" (المائدة 69)، حتى الظالم اذا تاب واصلح فان الله يتوب عليه "ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (الانعام 54).