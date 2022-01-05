الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة السابعة) (الخطيب المصلح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

خطيب الاصلاح عليه ان يوضح ان عدم اتباع الاصلاح في حياة الفرد فان نهايته مؤلمة. فعليك ان تكون مصلحا قبل فوات الاوان "لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا" (المؤمنون 100) "وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا" (فاطر 37) (المنافقون 10). والله ينظر الى الصالح حتى بعد موته "وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا" (الكهف 82). واذا اردت لقاء الله فعليك بالعمل الصالح "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا" (الكهف 110). والمصلح اعماله باقية بعد موته "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا"(مريم 76). ذكر الله الفرق بين المسئ والمؤمن عامل الصالحات في حياته وبعد مماته "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ"(الجاثية 21). ولكن عندما تبدأ الحياة متعثرة فمن الصعوبة معالجة الخاتمة. فاصلاح الانسان تبدأ منذ الطفولة والصبى والشباب فهي بذرة الاصلاح والاصلاح اسرع وانجح في هذه المرحلة.

هنالك عشرات الايات ذكرت فيها عبارة "عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"، واغلبها يضاف قبلها "الَّذِينَ آمَنُوا " لتصبح عبارة "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ". وهؤلاء المؤمنون عاملوا الصالحات هم الذين يدخلون الجنة ومن اصحابها في ايات عديدة منها "أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" (البقرة 25)، و "أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ" (البقرة 82) (هود 23)، و "سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ" (النساء 57) (النساء 122)، و "وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ" (ابراهيم 23)، و "كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا" (الكهف 107)، و "إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ" (الحج 14) (الحج 23) (محمد 12)، و "فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" (الحج 56)، و "لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ " (العنكبوت 58)، و "لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ" (لقمان 8)، و "فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ" (السجدة 19)، و "فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ" (الشورى 22)، و "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ" (البروج 11).

والخطيب عليه ان يذكر مستمعه ان يدعو الله ليصبح من الصالحين ومن الدعاء الالتحاق مع المصلح المستسلم لله سبحانه "أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"(يوسف 101) "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" (الشعراء 83)، ومن رحمة الله ان يجعل الانسان مصلحا "وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ" (النمل 19). وادعو الله ان يجتبيك ربك لتكون من الصالحين "فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ " (القلم 50).

والخطيب المصلح هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر "ولـتـكنْ مـنكم أمّـةٌ يـدعونَ إلى الخير ويأمـرون بالمعـروف وينهون عن المنكـر، وأولئك هُـم المفلحون" (ال عمران 104). فالمجتمع لا يصلح بوجود المنكر وانتشاره من رشوة وشعوذة وجهل ورذيلة. واساس الاصلاح العدل بين الرعية "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى" (النحل 90).

الذين امنوا وعملوا الصالحات فاجرهم عند الله مضمون "فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ" (ال عمران 57) (النساء 173)، و "أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا" (الاسراء 9)، و "أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا" (الكهف 2)، و "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" (الكهف 30)، و "مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ" (فاطر 7)، و "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (فصلت 8)، و "مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" (الفتح 29)، و "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (الانشقاق 25) (التين 6).

ومن الاعمال الصالحة الذي يتطلب من الخطيب ابرازها اقراض الله بالصرف على ما اوجبه الله عليك بمساعدة عباده "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (البقرة 245). وان يكون القرض من حلال وليس ربا "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة 275).