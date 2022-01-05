الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة السادسة) (الخطيب المصلح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

الخطيب عليه ان يكون نموذج للمصلح فالمصلح الذي يقول ويعمل عكس قوله فلا خير في اصلاحه "قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" (البقرة 11). وعلى الذي يتوب عليه ان يصلح ما افسده (البقرة 16). والاصلاح بين الناس هو الخير "أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ" (البقرة 224)، والاصلاح الى اليتامى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ" (البقرة 220)، وعند حصول مشاكل بين الناس فعليك بالاصلاح "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (البقرة 182)، والاصلاح بين افراد الاسرة "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا " (البقرة 228)، "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" (النساء 35)، والاصلاح بين الناس يعتبر معروف وصدقة "الَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ" (النساء 114)، والاصلاح بين الناس من التقوى"فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ" (الانفال 1)، والاصلاح بين المؤمنين"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" (الحجرات 10).

ومن الامثلة على الاصلاح الذي على الخطيب ان يوضحه ان كثرة المال بدون انفاقه في الاعمال الصالحة والاولاد المفسدون في الارض كلها وبال على الانسان، وبالعكس عند الانفاق ووجود اولاد صالحين فان ذلك يعتبر من الباقيات الصالحات للانسان "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا" (الكهف 46). قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

وعلى الخطيب ان يأخذ الحالة المعاصرة بعين الاعتبار في خطاباته. فمن الاصلاح ان ينتخب المصلح من الناس وليس الفاسد ليكون مسؤول في دولة او جمعية او مؤسسة اهلية.

ان رسالة الانبياء هي الاصلاح فهي نموذج يستطيع الخطيب شرحه "وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" (ال عمران 39)، و "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ" (ال عمران 46)، و "اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ"، و (الاعراف 142) "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ" (الانبياء 90)، و "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا" (المؤمنون 51)، و "أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا" (سبأ 11)، و "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ" (الصافات 100)، و "وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" (الصافات 112)، و "وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي" (الاحقاف 15).

وصوت الاصلاح له حدة فالخطيب الاكثر توضيحا للاصلاح اكثر حدة مثل المؤمنين فيهم من هو الاكثر صلاحا "فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ" (التحريم 4).