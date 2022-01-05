الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة الثانية) (الوعظ 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

الوعظ احد المهام الاساسية للخطيب ومنها امور الدين التي لا يستطيع المستمع او الجالس في الخطبة ان يأخذ امور دينه من شخص عادي. والخطيب عليه ان لا يركز في الامور الخلافية التي تفرق ولا توحد والتي يستخدم فيها السب والتهكم على الاخرين. وافضل ما في الوعظ ذكر ما يجابهه المستمع من امور حياته من حلال وحرام وموقف الدين منها، والتركيز على تحريم الظلم ونشر الاصلاح والعدل والتعامل الحسن بين الناس.

ان الخطيب هو واعظ اصلاحي وليس جهة تنفيذية واذا لم تتكامل الدائرة من مشرع وقاضي ومنفذ فقد يضيع جهد الواعظ "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة 2). وموعظة الخطيب تمنع شرار الناس ان يتسلطوا على رقاب الابرياء كما قال الامام علي عليه السلام (لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم). وكما قيل افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. موعظة الخطيب نوع من الجهاد لانه بذل جهد "فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" (الفرقان 52) اي اجهد نفسك بوعظهم الى طريق الصواب. واصعب المواقف على الخطيب الواعظ عندما توضع الايدي على الاذنين "وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا" (نوح 7).

استخدم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الموعظة في خطبه بدل الاكراه. والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة و المودة هي اساس دعوة الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم فلم يعادي الناس ويقهرهم ويطردهم انما خاطبهم بالإقناع والترغيب نتيجة بصيرته. وهكذا فعل سبط الرسول الامام الحسين عليه السلام بوعظ القوم عندما خاطبهم (أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي‏ وَ لَا تَعْجَلُوا حَتَّى أَعِظَكُمْ بِمَا يَحِقُّ لَكُمْ عَلَيَّ وَ حَتَّى أُعْذِرَ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ أَعْطَيْتُمُونِي النَّصَفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، وَ إِنْ لَمْ تُعْطُونِي النَّصَفَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَأَجْمِعُوا رَأْيَكُمْ‏ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ،‏ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) وكما دعا نوح عليه السلام قومه ووعظهم "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ" (يونس 71) وكما جاء في القرآن الكريم "إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ" (الاعراف 196).

الخطيب الجيد اقواله مطابقة لما ورد في القرآن الكريم "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" (البقرة 83)، "يَقُولُوا الَّتِى هِيَ أَحْسَنُ" (الإسراء 53)، "وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (النحل 135)، "وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (الأحزاب 70)، "أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا" (البقرة 235)، "قَوْلًا لَّيِّنًا" (طه 44)، "قَوْلًا بَلِيغًا" (النساء 63)، "قَوْلا كَرِيمًا" (الإسراء 23).