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الصفحة الإسلامية

حكم الدولة بمفهوم القرآن الكريم (الحلقة الاولى)


الدكتور فاضل حسن شريف

ان الله تعالى هو الحكم المطلق على الارض " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" (يوسف 40)، وجعل مخلوقه الانسان ليحكم بين مخلوقاته بالعدل كونه خليفته على مخلوقات الارض "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة 30). ولهذا جاء الاستغراب من الملائكة الذين لا يعصون الله سبحانه حول ابو البشر آدم عليه السلام "قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" (البقرة 30) فكان رده سبحانه " قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة 30). وبما ان الجن مخلوقات قبل الانس "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (الذاريات 56) فعصى ابليس ربه وهو من الجن "إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ" (الكهف 50) عندما طلب الله تعالى السجود لادم عليه السلام "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا" (الكهف 50) وقال ابليس كلمته المشهورة "قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ" (الاعراف 16). فالاية تؤكد ان ابليس سيغوي ذرية آدم الذين منهم حكام الارض ودولها الا المخلصين الذين منهم الحكام الصالحين.

 

وبدأ الله تعالى يعلم آدم عليه السلام اسماء حكام الارض الذين هم الانبياء و الرسل "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ " (ابراهيم 4)، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الاحزاب 40)، والاوصياء والخلفاء والائمة "قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" (البقرة 124) اي لا يستحق الظالم ان يكون اماما وخليفة.

 

 

و قصة ابني آدم قابيل وهابيل "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ" (المائدة 27) بدايات اغواء ابليس لبني البشر "لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * ِانِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (المائدة 28-30) فانقسمت ذرية آدم من ظالمين ومنهم الحكام القتلة واخرى تخاف الله ومنهم الحكام الصالحين.

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