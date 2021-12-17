ادم عليه السلام و نبوته في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

الذين لا يعتبرون ادم ابو البشرية نبي بل هو رجل صالح حجتهم انه لم يذكر صراحة بالقرآن انه نبي عكس الانبياء الاخرين. ويعتقدون ان ادم الرسول جاء بعد الطوفان ولكن هذا الاعتقاد ليس له دليل ناهض كون اصطفاء ادم جاء قبل نوح عليه السلام "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" (ال عمران 33). بالاضافة الى ان هنالك انبياء ورسل لم يذكرهم القرآن وهم بالمئات "وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ" (النساء 164). اما المذكورون في القرآن "وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ" (الانعام 83-86). و الانبياء الاخرون "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" (ال عمران 33) و "وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا" (الاعراف 65) و "وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا" (الاعراف 85) و "وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ" (الانبياء 85) و "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الاحزاب 40).

و يبرر بعض المعتقدين بعدم نبوته بانه اخطأ وغير معصوم لاقتراب ادم وحواء من الشجرة "وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" (البقرة 35) وانه عصى الله "وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى" (طه 121) نتيجة اغواء الشيطان "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا" (البقرة 36) اي عن الجنة "وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (البقرة 35). وقد فند بعض علماء اتباع اهل البيت هذا الرأي بان العصمة متفواته بين الانبياء واكملها عصمة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.

الرأي الذي يميل الى نبوة ادم الاية "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" (ال عمران 33) والاصطفاء هو الاختيار للنبوة حيث نوح وابراهيم وابنائه وعيسى بن مريم بنت عمران عليهم السلام هؤلاء انبياء فلماذا ادم عليه السلام يشذ عنهم. وكما جاء في زيارة الحسين عليه السلام (السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله). وفي رواية اهل البيت ان الاسماء التي علمها الله لادم عليه السلام هم محمد واله عليهم السلام "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (البقرة 31). وكذلك تأكيدا لنبوته "ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى" (طه 122) الاجتباء هنا النبوة كما جاء " وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا" (مريم 58)، وكما في "فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ" (القلم 50) في حالة يونس عليه السلام. وعن ابي ذر عن الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ان ادم اول الانبياء.

والرأي الذي يقول ان ادم عليه السلام نبي وليس رسول استنادا الى الاية "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ" (البقرة 213)، وهذا الرأي يرده اخرون كون الرسل هم ضمن النبيين. وحسب الحديث النبوي ان نوح عليه السلام اول رسول بعثه الله الى الارض ومنهم من يشكك في هذا الحديث لان الله ارسل ادم عليه السلام الى بنيه ليعلمهم طاعة الله "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ" (المائدة 27) والخوف منه "انِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ" (المائدة 28) وهو دليل رسالته فهو نبي ورسول . بالاضافة الى ذلك فان ادم عليه السلام علم البشرية ألاعيب الشيطان "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا" (فاطر 6) وكانت نفسه هي الدرس. ولكل نبي له مهمة تختلف عن مهام الاخرين فكان ادم مهمته التعامل مع الشيطان وكون عدم وجود بشر فاخذ المهمة بنفسه وليبين اغواء الشيطان، في حين الانبياء الاخرين يوجد بينهم بشر اخرون يخطؤن فيبلغوهم الخطأ كعبادة الاصنام.

ونسنتنتج ان ادم عليه السلام نبي عند اغلب المفسرين، ورسول كذلك عند مفسرين، ورجل صالح عند القلة القليلة منهم. والخلاصة ان ادم عليه السلام هو من الانبياء الرسل ال 25 الذين ذكرهم القرآن الكريم وهو اجماع المذاهب الاسلامية.