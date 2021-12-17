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الصفحة الإسلامية

مدح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم (الحلقة الرابعة)


الدكتور فاضل حسن شريف

من حرم قتل الصبي والمرأة والشيخ والمريض في الحروب انه محمد

ما كان بدع من الرسل الذين تزوجوا اضعاف عدد زوجاته انه محمد

لا يعرف مكان مجلسه لتواضعه انه المتواضع النبي محمد

كريم الانسان والحيوان والنبات انه صاحب المكارم محمد

خصيم حارق النحل رفيقها انه الرفيق محمد

من المرشد بعدم التقرب من صاحب صومعة لم يقاتل هو القائد محمد

من توقف عن الزواج لاكثر من اربع عند نزول اية التحديد انه محمد

من قال سلمان الفارسي منا اهل البيت انه النبي محمد

من الذي رفع الله ذكره انه النبي محمد

من ولد ساجدا عند ولادته انه النبي محمد

من كر في احد والاخرين فروا الا وهو الصنديد محمد

بارك الله خليله ابراهيم في امة محمد

من خط خندق في الاحزاب انه المخطط محمد

من امر بنشر الاسلام بدون اكراه في الدين انه النبي محمد

لمن كانت قريش تطلب الدعاء لنزول المطر انه للنبي محمد

من شكل سرايا للدفاع عن المدينة انه القائد العسكري النبي محمد

من المولود يوم السابع عشر او الثاني عشر من ربيع الاول انه محمد

خصيم المتكبرين لا يتكبر حتى مع عدوه انه النبي محمد

من ميزان التفاضل عنده التقوى انه الرسول محمد

من منع المثلة في القتال انه القائد العسكري النبي محمد

من ظهر له ملكوت فارس والروم بضربه الصخرة الصماء الا محمد

عترة وذرية بارك الله بهم انهم ال محمد

من الذي لم يفرق بين الناس حسب عرقهم انه النبي محمد

من قال انا رحمة مهداة انه النبي محمد

من لم يقترب من سوق البغاء بمكة انه النبي محمد

من اولى بالمؤمنين من انفسهم انه النبي محمد

من كان الاسوة الحسنة لمن كان يرجو الله انه النبي محمد

من قال فاطمة بضعة مني والدها النبي محمد

من هو الذكر في اية فاسألوا اهل الذكر انه النبي صاحب الذكر محمد

من قال حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار انه محمد

من الذي يمشي على الارض هونا انه النبي محمد

من نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء انه النبي محمد

من علم الكتاب والحكمة انه الكاتب والقارئ النبي محمد

 

من ولد في ام القرى لينذرها وسمي اميا انه النبي محمد

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