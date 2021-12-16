امام جامع براثا سماحة الشيح جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام

يقيم امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مجلس عزاء بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام الرواية الثانية

واصدر مكتب سماحته بيانا صحفيا بهذا الخصوص وفيما يلي نصه :

قال الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله:

إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني، وثمرة فؤادي، يسوءني ما ساءها، ويسرني ما سرها

بمناسبة الرواية الثانية لذكرى الشهادة المفجعة للصديقة الطاهرة والمظلومة الشهيدة شفيعة يوم المحشر فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في الثالث عشر من جمادى الاولى يقام مجلس العزاء دأباً على العادة في منزلي في الجادرية وذلك ابتداءاً من مساء يوم السبت المقبل الموافق ل١٣/ جمادى الاولى ولمدة ثلاثة ايام وسيرتقي المنبر الخطيب الفاضل سماحة السيد الدكتور صفاء الفحام وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.

وعرفانا وامتناناً لأفضالهم العظيمة على المذهب الشريف سيكون ثواب المجلس مهدى للارواح الطاهرة لفقيه اهل البيت المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره وبطلي الاسلام وقائدي الجهاد صناع النصر قاسم كرمان وسليل سليمان ومهندس الايثار والفداء وبقية الشهداء الابرار.

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

جلال الدين علي الصغير