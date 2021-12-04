الصفحة الإسلامية

المخدرات في القرآن الكريم والسنة (الحلقة الثانية)


الدكتور فاضل حسن شريف

تعاطي المخدرات هو باب للتهلكة " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة 195) و "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" (النساء 29)، وانما في سكرتهم بالمخدرات يهلكون "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ" (الحجر 72). واما العلاج بالمخدرات فانه محرم ومهما كانت كمية المادة المخدرة قليلة فهي محرمة كما جاء في الحديث الشريف (ما أسْكَر كثيره، فقليله حرامٌ).

 

والحذر من مصادقة متعاطي المخدرات فانهم اصدقاء سوء كما جاء في الحديث الشريف (لا تُصاحِب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ). وعلى المجتمع بمختلف مستوياته الاهتمام بعدم تعاطي المخدرات من البيت الى الدولة ففي الحديث النبوي (كلُّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجِها ومسؤولة عن رعيَّتِها). والحذر من مساعدة الناس الذين يتعاملون بالمخدرات بمختلف اصنافهم لان هؤلاء لهم خزي في الدنيا والاخرة " ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" ( المائدة 33) فكما في الخمر يطبق على المخدرات، لعَن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومُعتصرها وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكِل ثمنها، والمشتري والمشتراة له. و من المحرمات التجارة بالمخدرات وخزنها ونقلها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا" (النساء 29-30).

 

 

ويعد انتشار المخدرات من الفتن "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الانفال 25)، وهو دلالة على ضعف تدين المجتمع وقلة الخوف من الله والعقاب، وكما جاء في المثل (من امن العقاب اساء الادب).

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