الصفحة الإسلامية

المخدرات في القرآن الكريم والسنة (الحلقة الاولى)


الدكتور فاضل حسن شريف

 

ان السيء لا يمحو الا بالحسن كتناول الخمر و المخدرات الصيدلانية وليست الجراحية وكما جاء في الحديث النبوي الشريف (ان الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث).

تقسم المواد المخدرة الى مواد مخدرة طبيعية من النبات مثل الحشيش والأفيون، والكوكا والقات. و مخدرة تصنيعية مستخلصة من المواد الطبيعية بعد سلسلة عمليات كيميائية لتصبح مركزة واكثر تأثيرا مثل المورفين والهيروين والكوكايين وغيرها. والقسم الثالث مواد مخدرة تخليقيَّة على شكل عقاقير كيمائية بهيئة كبسولات أو حبوب، أو أقراص أو حقن، أو شراب أو مساحيق، منها ما هو منوِّم أو مُهدِّئ، أو مُهَلْوِس أو مُنَشِّ.

 

يذهب بعض المفسرين على تحريم المخدرات على انه احد انواع الاكل غير الطيب او الحرام مثل اللحم الحرام "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ" (المؤمنون 51) و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" (البقرة 172). وكما اشار الحديث الشريف (ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا).

 

 

والمخدرات تعتبر من الخبائث المسكرة التي حرمها الله " يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" (الاعراف 157). وثبت عن الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم قوله (كلُّ مُسكِر حرامٌ، إن على الله عز وجل عهدًا لِمَن يشرب المُسكِر أن يسقيَه مِن طينة الخبال). وجزاء كل من له علاقة بالمخدرات العقوبة الدنيوية والاخروية وفي حدها الذي يصل الى تطبيق الاية المباركة " ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (المائدة 33) وتعد المخدرات اضاعة للمال فقد جاء في الحديث الشريف (وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).

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