مدح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم (علاقته مع عمه ابو طالب) (الحلقة الثالثة)

الدكتور فاضل حسن شريف

لمن يشير ابو طالب في شعره والله لن يصلوا اليك بجمعهم الى النبي محمد

عن من يدافع ابو طالب في شعره جماجم تلقى بالحطيم وزمزم عن محمد

من قال عند قبر عمه ابو طالب لاشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان محمد

دين من اشار ابو طالب في شعره من خير اديان البرية دينا انه دين محمد

لمن يشير ابو طالب عندما قال فوالله لا اسلمك لشئ ابدا الى محمد

اخوة من في شعر ابي طالب واخوته دأب المحب المواصل انهم اخوة محمد

لمن يشير ابوطالب عند خطابه لبني هاشم اطيعوه وصدقوه تفلحوا انه محمد

من تريد قريش قتله كما اشار ابو طالب في شعره انه ابن اخيه محمد

من قال عنه ابو طالب في شعره حفظت فيه وصية الاجداد انه محمد

تحدث بحيرى في شعر ابي طالب حبرا فاخبرهم حديثا صادقا عن محمد

قال عنه ابو طالب هو المصطفى من سرها وكريمها انه المصطفى محمد

من عمه ابو طالب رباه طفلا وغلاما وشابا انه النبي محمد

قال عند نزول المطر لله در ابي طالب لو كان حيا لقرت عيناه انه محمد

من يريد القوم قتله كما اشار ابو طالب في قوله انه ابن اخيه محمد

لمن يشير مؤمن قريش ابو طالب انه يفوق منازل الاولاد سوى محمد

من قال عند موت ابو طالب غفر الله له ورحمه انه ابن اخيه محمد

من هو ربيع الابطحين الذي قال عنه ابو طالب انه النبي محمد

من قال عنه ابو طالب في شعر وتأوي اليه هاشم انه النبي محمد

من قال عند جنازة عمه ابو طالب كفلتني صغيرا وآزرتني كبيرا انه محمد

من قال عنه ابو طالب عند خروجه الى الشام لا يفارقني ابدا انه محمد

عن من دافع ابو طالب الشيخ السبعيني الذي حوصر في الشعاب عن محمد

من هو الذي لم يسلمه ابو طالب الى قريش كما قال في شعره انه محمد

عن مولد من ابو طالب قاله في شعره طابوا وطاب المولد عن محمد

دفاعا عن من قال ابو طالب لقريش عليها صناديد من هاشم عن محمد

لمن يشير ابو طالب بقوله نبي اتاه الوحي من عند ربه انه محمد

من هو السيد الذي قال عنه ابو طالب في شعره سيد وابن سيد انه محمد

من قال عن ابي طالب بكتمانه الايمان انه النبي محمد

عن اي شخص قال ابو طالب في شعره ولقد عهدتك صادقا عن محمد

حب من قال عبد المطلب لابي طالب يابني قد علمت حبي به انه محمد

عن من دافع ابو طالب في شعره افيقوا بني عمنا وانتهوا انه محمد

عن من استخدم التقية ابو طالب مع قريش عن النبي محمد

نفس من قال ابو طالب في شعره ودون نفسك نفسي في الملمات نفس محمد