معلومات_مهدوية 💢

🔰هل تعلم

♦️ الحلقة الثانية ♦️

🔴 هل تعلم أنه لم يرد في روايات أهل البيت عليهم السلام ذكر (الأعور الدجال) والدجال عندنا يهودي صاحب فتنة وحركة مضادة لعيسى المسيح والإمام المهدي عليهما السلام

🔴 هل تعلم أن سورة القدر هي من أقوى الأدلة على وجود الامام المهدي في عصرنا هذا وأنه حي يُرزَق وان ائمتنا عليهم السلام أوصونا بأن نحاجج بها

🔴 هل تعلم أن الملائكة كل الملائكة ومعهم الروح تنزل في ليلة القدر على الإمام المهدي فيدفعون إليه ما قد كتبوه من الآجال والأرزاق وكل أمرٍ من خيرٍ أو شر إلى السنة القادمة.

🔴 هل تعلم أن إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء هو ساقي الأمة في المحشر

🔴هل تعلم أن إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء حين ظهوره سيُظهر معه القرآن الكريم الذي بخط جده علي أمير المؤمنين عليه السلام ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله ومواريثه ومواريث الأنبياء جميعا.

🔴 هل تعلم أن إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء يظهر شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها.

🔴 هل تعلم أن إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء ستظهر على يده معجزات الأنبياء لكي تكون حجة على الأعداء

🔴 هل تعلم أن الإمام الباقر عليه السلام عدّ المنتظرين للإمام المهدي أرواحنا فداه والممهدين له المخلصين الثابتين أصحاب البصيرة والوعي أن لهم منزلة كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله في فسطاطه

🔴 هل تعلم أن إحدى المبشرات بالفرج لآل محمد هي حصول نار 🔥 من جهة مشرق الجزيرة العربية لونها شبه الهردي العظيم(الكركم أو الثوب المصبوغ) مدتها ٣ إلى ٧ أيام

🔴هل تعلم أن يوم الظهور الشريف هو أحد أيام الله الثلاثة (يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة ﴿وَلَقَد أَرسَلنا موسى بِآياتِنا أَن أَخرِج قَومَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ وَذَكِّرهُم بِأَيّامِ اللَّهِ إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكورٍ﴾[إبراهيم: ٥]

🔴هل تعلم أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يخرج في وتر من السنين