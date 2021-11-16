مدح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم (الحلقة الثانية)

الدكتور فاضل حسن شريف

من هو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انه الخطيب محمد

من هو صاحب مدرسة العلم وبابها الامام علي انه مدينة العلم محمد

من الذي بكى على صهره الطفل الحسين والذي تنبأ بقتله هو الجد محمد

من الذي في عام ميلاده توقف الفيل واصحابه بهدم الكعبة هو محمد

هو باب الشفاعة و طريق النجاة انه رسول الله محمد

هو منير الكساء قائد اهل بيته فاطمة وبعلها وبنيها انه محمد

من قائد السلام الذي لم يسفك دما بعد دخوله مكة انه الفاتح محمد

من لا يسمح بلدغ المرء مرتين انه عدو الغدر محمد

الذي نزلت عليه آية اقرأ انه عدو الجهل محمد

من هو الذي اذا صلى عليه مؤمن صلى ربه عليه عشر مرات انه محمد

جد المستضعفين واميرهم الذين يرثون الارض هو النبي محمد

امير الاعراف وقائدهم يوم القيامة هو رجل الاعراف النبي محمد

خصيم مخرب العمارة في الحرب رائد العمران محمد

خصيم قاطع شجرة من جيشه في قتال انه القائد محمد

من مر على صبيان محلته سلم عليهم انه المتواضع النبي محمد

من ينجي يوم القيامة لمن صلى عليه واله انه المنجي النبي محمد

القائل لا اله الا الله زعيم التوحيد محمد

من صاحب القدوة الحسنة المقتدى النبي محمد

خصيم قاتل الانعام في الحرب الا لاكلها انه الرحيم محمد

من سيد ولد آدم انه السيد النبي محمد

متواضع بل هو سيد المتواضعين انه النبي محمد

من الذي يمنع قتل الاطفال والنساء والشيوخ في حروبه انه النبي محمد

من حكمته زواجه في كبره نساء القبائل المعارضة انه الحكيم محمد

من يشارك في خدمة اهله انه اب العائلة النبي محمد

من كفاه الله المستهزئين انه النبي محمد

من ذكر في القرآن مطاع ثم امين انه محمد

كريم النحلة وراعيها انه النبي محمد

من فجر الصخرة الصماء في خندق الا وهو النبي محمد

من اعطاه ربه ليرضى انه رسوله محمد

لم يتزوج الا بامرأة واحدة حتى وفاتها في الخمسين من عمره انه محمد

من قدم الاسود بلال على صحبه ليكون مؤذنا انه النبي محمد

الى من قال ابو طالب وابيض يستسقي الغمام بوجهه انه ابن اخيه محمد