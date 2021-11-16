مقتطفات من دعاء الندبة المقتبسة من القرآن الكريم والمستحب قراءته في يوم الجمعة والاعياد

الدكتور فاضل حسن شريف

ان كثير من ادعية اتباع اهل البيت مشتقة من ايات القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ومنها دعاء الندبة الذي له علاقة بالامام الحجة المنتظر الذي اشار له القرآن في بعض الايات "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ" (الانبياء 105) و "وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ" (القصص 5) و"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ" (النور 55). والادعية لها اهمية عبادية "قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ" (الفرقان 77).

فعن رسل الله يبين دعاء الندبة: فبعض اسكنته جنتك "وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (البقرة 35) الى ان اخرجته منها "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ" (البقرة 36) و "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا" (طه 123)، وبعض حملته في فلكك ونجيته "قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ" (هود 48)، وبعض اتخذته لنفسك خليلا "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا" (النساء 125)، وبعض كلمته من شجرة تكليما "فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (القصص 30)، وبعض اولدته من غير اب "وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ" (الانبياء 91)، وحبيبك الذي سخرت له البراق "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (الاسراء 1) وجعلت له "أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا" (ال عمران 96).

وعن ال البيت اشار الدعاء: وقلت "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33) ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه واله مودتهم في كتابك وقلت "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى" (الشورى 23) وقلت "مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ" (سبأ 47) وقلت "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا" (الفرقان 57). واحله محل هارون من موسى "وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ" (الاعراف 142). يا بن الصراط المستقيم "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحة 6) يا بن "النَّبَإِ الْعَظِيمِ" (النبأ 2) يا بن "طه" (طه 1) والمحكمات "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" (ال عمران 7) يا بن "يس" (يس 1) والذاريات "وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا" (الذاريات 1) يا بن الطور "وَالطُّورِ" (الطور 1) والعاديات "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا" (العاديات 1) يا بن دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى" (النجم 8-9). نقول "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2) يا ارحم الراحمين "وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (الانبياء 83).

الدكتور فاضل حسن شريف