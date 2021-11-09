اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة البقرة (الحلقة الاولى)

الدكتور فاضل حسن شريف

يقول السيد محمد باقر الحكيم قدس سره ان الله تعالى اختار اسماء لكتابه المنزل تختلف عن المصطلحات الشائعة في الجاهلية ليكون فارقا بين الثقافة الاسلامية والجاهلية فكما جاء في سورة "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ" (البقرة 2) باسم الكتاب.

ويقول الشهيد الحكيم ان القرآن الكريم نزل لكل البشرية حتى قيام الساعة. وان كانت لغته هي العربية كونها لغة الجزيرة العربية في موقع نزوله لاسباب منها التحدي والاعجاز والبلاغة والبيان حتى لا يحصل ريب للناس بصدق الدعوة "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (البقرة 23).

وبما ان المسجد الحرام اول مسجد عرفته البشرية حيث دحا الله سبحانه الارض من تحته كما يبدو من مجموعة الروايات، وقد امر الله الناس بالطواف حول البيت الحرام منذ خليقة آدم عليه السلام وجعله خليفة في الارض "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة 30). ويحصل تساؤل هل خلق آدم للارض ليكون خليفة الله فيها ام للجنة، والجواب هنالك رأي انه في البداية خلق في الجنة كمرحلة تأهيلية قبل الارض، ورأي اخر انها جنة ارضية وليست جنة الخلد لعدم وجود دليل على انها جنة الخلد وهو الرأي الاقرب حيث توفرت في جنة الارض كافة وسائل الراحة ولكن بعد المعصية تحولت الحياة في تلك الجنة بخصائص ومواصفات فيها الاتعاب والراحة.

ولكن الله تعالى وهب للانسان القدرة على التحمل والتطور التدريجي في الاحساس والمشاعر والادراك بما يسمى العقل والذي ميزه الله تعالى عن بقية الحيوانات فهو مستعد لتقليل العلم والعمل. ولكن تصرفات هذا المخلوق وهو الانسان تحددها احكام وشرائع ليتصرف بشكل حسن في هذا الكون. وقد فطر الله تعالى آدم على علم الاشياء بدون تحديد وعرضها الله على الملائكة بشكل اجمالي وطالبهم بمعرفتها "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (البقرة 31) ولكنهم عجزوا عن معرفتها واظهروا الخضوع والتسليم. و العلامة الطباطبائي والطبري اوضحا ان الله علمه اسماء ذريته واسماء الماء الملائكة ولو ان هتالك اراء تخالف هذا الرأي.

وقال السيد الحكيم قدس سره ان ابليس رفض السجود لآدم عليه السلام عكس الملائكة نتيجة انانيته واستكباره "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" (البقرة 34). وان ابليس من الملائكة وليس من الجن لان الملائكة ورد في الاية "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" (البقرة 02 ) وإذا كان من الجن فلماذا وضع إلى جانب الملائكة في هذه القصة؟ وتذكر عادة للاستدلال على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة ويختلف عن طبيعة الملائكة عدة شواهد، إضافة إلى وصف القرآن الكريم له بذلك، ومن هذه الشواهد أن أوصاف الملائكة لا تنطبق على إبليس، حيث إنهم وصفوا بالطاعة وقد تمرد إبليس، ووصفوا بأنهم رسل. كما أن الطاعة ليست صفة لازمة لعنوان الملائكة، بل نلاحظ في القرآن الكريم حصول التمرد لدى بعض الملائكة كما في الملكين هاروت وماروت (البقرة 102). وكذلك موضوع (الذرية) فإنها يمكن أن تكون من الخصوصيات التي اختص بها إبليس ليقوم بهذا الدور الخاص له في حياة الانسان. نعم يوجد في بعض الروايات ما يشير إلى أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، وانما كان يعاشرهم وانهم كانوا يظنون أنه منهم، ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات. والدليل الاخر على ان جنة آدم ارضية أنه كيف تسنى لإبليس أن يغوي آدم في الجنة السماوية مع أن دخولها محرم على إبليس؟ حيث يمكن أن تكون هذه الجنة أرضية ولم يمنع من دخولها، ولعل ضمير الجمع في قوله تعالى "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ" (البقرة 36) يشير إلى ذلك.