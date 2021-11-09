الامام الصادق عليه السلام و القرآن الكريم في ولاية علي عليه السلام

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الامام الصادق عليه السلام عن "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا" (مريم 96) ولاية امير المؤمنين هي الود. وعنه عليه السلام "وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا" (الجن 16) يعني استقاموا على الولاية والطريقة هي ولاية علي بن ابي طالب واوصيائه عليهم السلام. وعنه في "يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ" (الانسان 31) و "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ" (يونس 58) رحمته ولاية علي بن ابي طالب عليه السلام. وقال عليه السلام في " حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ" (الحجرات 7) الايمان يعني امير المؤمنين علي عليه السلام.

عن ابي عبد الله عليه السلام في تفسير الاية الكريمة "وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ" (الزخرف 44) اي سوف تسألون عن ولايته. وعنه "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" (الاحزاب 71) قال اي يطع الله ورسوله في ولاية علي والائمة من بعده. وقال عليه السلام في "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا" (نوح 28) بيتي اي الولاية ومن دخل فيها دخل بيوت الانبياء. وعنه في "فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" (فصلت 27) بتركهم ولاية علي عليه السلام.

وعن الامام الصادق عليه السلام في "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ" (الشرح 1) اي نشرح صدرك بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام. وعنه في " وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الشورى 52) الى ولاية علي بن ابي طالب. وعنه عليه السلام في "أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الملك 22) المكب على وجهه من حاد من ولاية علي. وقال الامام الصادق عليه السلام في "فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى" (البقرة 256) العروة الوثقى يعني ولاية علي.