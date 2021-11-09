الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : تحدّث القران الكريم عن الكفر.. هل المقصود هو انكار وجود الله تعالى؟ ام ان هناك تفسيرا اخر؟
وكالة انباء براثا
26
2021-11-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : تحدّث القران الكريم عن الكفر.. هل المقصود هو انكار وجود الله تعالى؟ ام ان هناك تفسيرا اخر؟
مجلس حسيني – التربية على ضوء سورة لقمان
الامام الحسن العسكري عليه السلام والهجرة القسرية
من الرايات الممهِّدة للسفياني هي راية الشيصباني، فمن هو الشيصباني؟؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير الكفر وفق المعطيات القرآنية
الامام المفدى السيد علي السيستاني يحدد موعد غرة شهر ربيع الآخر
الشيخ جلال الدين الصغير : مصاديق الرحمة في شريعة الله سبحانه وتعالى تجلّت في تجاوز العدل الى الاحسان
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تفاضل الأنبياء عليهم السلام في درجاتهم؟
الامام الصادق عليه السلام و القرآن الكريم من سورة البقرة
بيت المقدس في القرآن الكريم
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الإسلامية
)
72 ساعة
من الرايات الممهِّدة للسفياني هي راية الشيصباني، فمن هو الشيصباني؟؟
354
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير الكفر وفق المعطيات القرآنية
188
الامام الحسن العسكري عليه السلام والهجرة القسرية
148
مجلس حسيني – التربية على ضوء سورة لقمان
142
الشيخ جلال الدين الصغير : تحدّث القران الكريم عن الكفر.. هل المقصود هو انكار وجود الله تعالى؟ ام ان هناك تفسيرا اخر؟
27
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1694.92
الجنيه المصري
92.68
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م
: اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع
:
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن
: المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع
:
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم
: لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع
:
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد
: الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع
:
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي
: السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع
:
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد
: العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع
:
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط
: شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي
: الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع
:
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري
: اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع
:
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك