مجلس حسيني – التربية على ضوء سورة لقمان

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(13لقمان)

سبب اختيار هذا الموضوع ..؟ لان الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع ، إن صلح أفرادها صلح المجتمع وإن فسدوا فسد المجتمع كله ،

ثانيا: يعتبر الابناء أطفال اليوم رجال المستقبل هم الذين ينهضون بالأمة ويجنون ما تعلموا من اخلاق من اهلهم ومجتمعهم . لذا اهتم الاهتمام بهم و تربيتهم تربية سليمة و إعدادهم اخلاقيا لحمل الأمانة ، فجادت العقول بالأفكار, راي علماني وهذا تربوي وذاك متأثر بتربية مدن معينة زارها وعاش فيها ,وتم تأليف كتبِ كثيرة حول تربية الابناء. وظهر في الساحة كثير من المختصين في تربية الأبناء .

رغم هذا الكم من النظريات, لكننا نرى الانحدار الاخلاقي في الاجيال تتراجع اكثر من قبل, ما السبب.؟ لماذا تراجعت الاعراف الدينية والعشائرية مقابل الموجات الوافدة من خارج المنظومة الاسلامية , حتى المجتمعات يختلف مجتمع عن مجتمع اخر. رغم مئات المكتبات والكتب في علم التربية والافكار والنظريات.. ما هو السبب..؟

** السبب الرئيس للانحراف امام موجات الموضة والاخلاق المتردية . هو ان جميع تلك النظريات التربوية(أنها لا تشمل كل زمان ومكان. لان اغلب من وضعها كان يتكلم عن بيئته ويكتب تجربته للناس. وذاك يكتب ما قرأه , من نظريات وأفكار عامة نافعة {ربما تصلح لفترة مكان وزمان معين ولكنها لا تستمر اكثر من جيل واحد}وربما اقل من جيل . تتبدل لو جاءت موجة جديدة.( سابقا لن تجد رجلا يمشي في الشارع يرتدي ثياب نوم).!! الان يخرج بسيارته ليتسوق وهو يرتدي ملابس النوم.!!} .اذن لا بد من البحث عن نظرية لا تتأثر بالأفكار الوافدة ولا يحدها زمان ولا مكان .

لا بد ان نرجع للدستور الالهي الذي يصلح لكل زمان ومكان القران الكريم لو تمسكنا به لن نضيع الاجيال ولا العوائل, وعلينا ان ننظر الى تربية القران ببصيرة هل اعطى اهمية للأخلاق و التربية البيتية.من اشهر الموارد وصايا لقمان الحكيم التي تعد منهجا متكاملا للتربية ، كونها تشمل حكمة يقول تعالى:(و لقد أتينا لقمان الحكمة)..

* ـــ اذن اول شرط ان يكون من يقدم دروس التربية ان يمتلك علما وحكمة {شرط لان الموضوع يتعلق بتربية الاخلاق} لان قلبه مشفق على ولده وعلى ابناء المجتمع ..الحكمة تجعله ناصح في عمله .. صادق في كلامه .. له تجربة واحاطه بالأخلاق.

ما معنى الحكمة..؟ تأتي كلمة " حكمة" في القرآن بعدة معانٍ ..

اولا : تعني السُّنَّة، وبيان الشَّرائع :قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اذن الحكمة تكون في تعليم الكتاب ومضمون ..الدين والقران ينقسم الى نوعين.. "مفردة، ومقترنة بالكتاب" المفردة فُسِّرت بالنُّـبُوَّة عن طريق النبي (ص)هي علم واحكام القرآن ناسخه ومنسوخه، المحكم والمتشابه حلاله وحرامه، الواردة .هذا العلم لا يحمله في الاسلام سوى النبي واهل بيته (عليهم السلام) يقول تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} يقول علماء المذاهب الاسلامية انهم اليهود والنصارى اهل الذكر.. فان اردتم معرفة نبيكم فانه ذكر في التوراة والانجيل وعندهم الذكر فأسلوهم.. والشيعة يقولون هم اهل البيت(ع) جاء عبد الله بن عجلان الى الصادق{ع} وسأله عن رايه في الآية قال: الذكر هو محمد(ص) واهله نحن اهل البيت.

الراي الثاني :الحِكْمَة بمعنى النُّبُوَّة :قال تعالى:﴿وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ ﴾ .وهناك مئات الاحاديث النبوية كلها حكمة وموعظة للناس . “ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس". "أحب للناس ما تحبّ لنفسك” .“لا تُكثر الضّحك فإنّ كثرة الضحك تُميت القلب”

الراي الثالث :الحِكْمَة بمعنى الفِقْه :قال تعالى: ﴿يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ومنها قوله تعالى :﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾.

**** درجات الحِكْمَة : الحكمة تكونه على ثلاث درجات:

الدَّرجة الأولى: أن تعطي (كلَّ شيء حقَّه ولا تعدِّيه حدَّه)، ولا تعجِّله عن وقته ،ولا تؤخِّره عنه. وعادة العطاء علي قدر صاحبه: كان هناك رجل اسمه الليث بن سعد كان تاجر شهير في العسل معروف في مدينته، ذات يوم رست سفينه محملة بالعسل معبأ في براميل، فجاءت إليه عجوز تحمل وعاءَ صغيراَ . وقالت: اريد منك ان تملأ لي هذا الوعاء عسلا من فضلك، رفض التاجر أن يبيع العسل بهذه الكمية القليلة ..فذهبت العجوز حزينة الى بيتها . وبعد ان غادرت متجره امر أحد عماله ان يمشي ورائها ليعرف مكانها ثم ارسل لها برميل مملوء بأجود انواع العسل، فاستعجب العامل كثيراً من فعله وقال له : العجوز طلبت كمية صغيرة وانت رفضت الان تعطيها برميلاً كاملاً من العسل، رد عليه الليث بن سعد : يا بني أنها تطلب علي قدرها وأنا اعطيها علي قدري . الحكمة انه اعطاها العسل في الوقت الذي كانت تحتاج العسل لتطعم ابناءها.

** ما جرى لعبد الله بن مسعود من عثمان, أخرج البلاذري في كتاب الانساب قال: «إنّ عبد الله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت مال الكوفة إلى الوليد بن عقبة، قال: من غيَّرَ غيَّرَ الله عليه، وما أرى صاحبكم إلا وقد غيّر وبدّل .فكتب الوليد إلى عثمان قال: إنه يعيبك ويطعن عليك، فكتب إليه عثمان يأمره بإشخاصه...وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله (ص) فلمّا رآه، قال: (الان قدمت عليكم دويبة سوءٍ, من تمشِ على طعامه يقيء ويسلح.)أي يتبرز..!!

فقال ابن مسعود: لستُ كذلك، انا صاحب رسول الله (ص) يوم بدر، وبيعة الرضوان، ونادت عائشة، لعثمان، أتقول هذا لصاحب رسول الله ثمّ أمر به فأُخرج من المسجد بالضرب والعنف. قام جماعة يدافعون عنه فضربه احد غلمان عثمان بالأرض . لما سمع الامام علي(ع) قال: يا عثمان، أتفعل هذا بصاحب رسول الله معتمد بقول الوليد بن عقبة؟ فقال: ما قال الوليد هذا، انا وجهت رجل من رجالنا إلى الكوفة، فقال له ابن مسعود: إنّ دم عثمان حلال، فقال عليّ (ع) تأكدت من ذلك الرجل وهو غير ثقة.. واخذ الامام ابن مسعود الى منزله ،بعدها منعه عثمان من الخروج من المدينة واراد ان يخرج الى الشام فمنعه عثمان .وقال له مروان: إنّ ابن مسعود أفسد عليك العراق، أَتُريد أن يفسد عليك الشام؟ لم يغادر المدينة حتّى توفي قبل مقتل عثمان بسنتين، بقي محجوزا بالمدينة ثلاث سنين؛ لمّا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، أتاه عثمان عائداً، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال:("منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغنٍ عنه؟ ") قال: يكون لولدك، قال: رزقهم على الله، قال: استغفر لي يا أبا عبد الرحمن، قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك حقّي، وأوصى أن لا يصلي عليه عثمان، فدفن بالبقيع وعثمان لا يعلم، فلما علم غضب, وقال: سبقتموني به، فقال له عمار بن ياسر: إنّه أوصى أن لا تصلي عليه». في القصة نص قول ابن مسعود (منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغنٍ عنه؟)..!! هذا العطاء ليس بوقته متاخر.

*** الدَّرجة الثَّانية: أن تؤمن بالحكمة في أحكام الله الجارية على الخلائق، إنَّه لا ظلم فيها، وكذلك تعرف بِرَّه في منعه. (فَاِنْ أَبْطأَ عَنّي عَتَبْتُ بِجَهْلي عَلَيْكَ ، وَلَعَلَّ الَّذي اَبْطأَ عَنّي هُوَ خَيْرٌ لي لِعِلْمِكَ بِعاقِبَةِ الاْمُورِ).هذه الفقرة من دعاء الافتتاح يشار إلى حقيقة مهمة ، لو التفتنا إليها لحلت مشكلة من المشاكل ،المتمثلة في الشكوى من عدم استجابة الدعاء.. فالعبد يدعو ربه في جوف الليل ,وليالي شهر رمضان ولكن لا يرى أثراً للإجابة. هنا يأتيه الشيطان يقول له انت تدعو أين الإجابة ؟.. أين الوعد الإلهي {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لكم}؟. يوسوس له الشيطان ، فيتحول الأمر من عدم الاستجابة إلى ما هو أسوأ , يتحول الى شك في قدرة الله تعالى ،في كرمه ، فيعيش بحالة من السخط وعدم الرضا .هذا بينه الدعاء(فَاِنْ أَبْطأَ عَنّي عَتَبْتُ بِجَهْلي عَلَيْكَ ، وَلَعَلَّ الَّذي اَبْطأَ عَنّي هُوَ خَيْرٌ لي لِعِلْمِكَ بِعاقِبَةِ الاْمُورِ)

الدَّرجة الثَّالثة: أن يكون عنده بصيرة، لان البصيرة تعني الوصول الى الحقيقة البصيرة تصل بك إلى أعلى درجات العلم. البصيرة ان تكون نسبة العلوم في القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه يختصَّ بها من امتحن الله قلبهم بالأيمان .شرح حالة البصيرة: كثير من الناس يحضرون مجالس ومحاضرات دينية ولكنهم لا تتغير ثقافتهم ولا يظهر عليهم أي فهم للدين , هؤلاء ليس لهم بصيرة .يقول تعالى:(هَـذا بَصَـائِـرُ لِلـنَاسِ) قد يرى شخص تصرفات اخلاقية ولكنه لا يعرف نتائجها (هَذِهِ البَصَائرُ بالعين) تَحْتاجُ لِلبَصيرَةِ وهي ان يكون تطابق القلب والعقل بالنتائج . لذا يجب ان تكون قراءة القرآن بالبصر والبصـيرة .. يقول تعالى :{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ}.وهناك آياتُ تبين فضل أصْحَابَ العـُقولِ والبَصَائِرِ :(نُفَـصِّـلُ الآيَاتِ لِـقَـوْمٍ يَعْـقِـلُـونَ) (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ).

** عن رسول الله (ص):ما قسم الله للعباد شيئا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل وما بعث الله نبيا حتى يستكمل عقله افضل من عقول امته . قِيلَ لأمير المؤمنين (ع): صِفْ لَنَا الْعَاقِلَ؟ فَقَالَ "هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْ‏ءَ مَوَاضِعَهُ". فَقِيلَ: فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ ؟ فَقَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ".يعني أن الجاهل لا يضع الشيء مواضعه .مِنَ الأمْثِلَةِ عَـلى عمى البصيرة إنَّ السَائِقِ يَرى بعينه إِشَارَةَ المُرورِ حَمْراءَ، فهو ليس اعمى ِ، ولكن لا تستجيب ناصيته ( عقله) وعِـنْدَمَا يَتَّخِذُ العقل القَرارَ الخاطئ بِتَجَاوُزِ الإشَارَةِ، بالخطأ .اذن هَذَا السَائِقِ عماه في بَصِيْرَتِهِ، وعِنْدَ الحًصُولِ على إجَازَةِ قِيَادَةِ المَرْكَباتِ، يَتُمُّ فَحْصُ (البَصَرِ) فَقَطْ، واغلب الحوادث تقع بعدم وجود بصيرة مِنْ اَجْلِ الحُصُولِ عَلى تِلْكَ الإجَازَةِ، ولَيْتَها تُوجَدُ وَسِيْلَةٌ لفَحْصِ (البَصِيْرَةِ)، ولو تم فحص البصر والبصيرة لا تسمله الاية لهم عيون لا يبصرون بها, وتعني عين القلب .!!.

ـــــــ بعد هذه الجولة .من هو لقمان.؟ وما اسس التربية في سورة لقمان ؟ وما الوصايا التي أوصى بها ابنه ؟ ماهي الفوائد التربوية التي يمكن الخروج بها من خلال هذه الوصايا ؟ و ما هي القيم المستفادة منها ؟ لاننا الان نعيش في غابة مليئة بحيوانات تصارع كل خير ولا يمكن الخلاص الا في القران الكريم . { اغلب الشباب الان بدون بصيرة . لا عقول لهم تماما يمكن ان يحيطون بالواقع المتردي الذي يعيشونه}. بالله عليك أي ثقافة تريدون الوصول اليها من خلال الاعلام والتواصل الاجتماعي . ولا استطيع ان اعلق على حجم التردي الاخلاقي . " الان اغلب الازواج كل منهم له خليل وخليلة عن طريق النت .وتركوا اساسيات التربية لان فاقد الشيء لا يعطيه , فانتشرت الأخطاء في تربية الأبناء والبنات واصبحت التربية مقتصرة عند بعض البيوت على الجانب المادي مما أدى إلى انتشار ظاهرة الانحلال الأخلاقي داخل المجتمع وكثرة عقوق الأبناء لآبائهم .وساعد الله أولياء الأمور والمعلمين وكل من له اهتمام بمجال التربية ومن يهتم بإعداد جيل يعرف التربية الاسلامية الصحيحة.

** ولا خلاص الا ان تتضامن الدوائر الحكومية مع علماء التربية كون التربية الاسلامية الصحيحة أصبحت ضرورة قبل الانفلات التام { لان السفينة اذا لم يراعي القبطان الثقوب الصغيرة في جسد السفينة فأنها ستغرق ولا يمكن اصلاحها وهي مخترقة بالماء من كل مكان .

ـــ التربية الإسلامية فريضة الآباء والأمهات والمعلمين، وخطباء المنبر الحسيني. وهذه المسؤولية أمانة دينية نتوارثها، جيلا بعد جيل ولا يمكن ان نربي الاجيال الا بتربية النفوس من خلال البصيرة وفق ما شرعه الله لنا. ولذا تعد وصايا لقمان الحكيم الواردة في سورة لقمان أنموذجا تربويا لأصول التربية المستقيمة، فقائلها رجل عرف بالحكمة، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} فوصاياه مهمة نابعة من قناعة وصدق ومعرفة.

التعريف بشخصية لقمان اسمه ونسبه:

اختلفوا في لقمان :هل هو اعجمي، أم عربي؟ وهل هو نبي، أم رجل صالح؟ ذهب أكثر أهل العلم أنه ليس نبي. وذهب الواحدي والشعبي أنه كان نبيا، والارجح انه غير نبي. قال المؤرخون هو جد آزر أبو إبراهيم، قال غيرهم هو ابن أخت أيوب. قال الواقدي: كان قاضيا في بني إسرائيل. وهو ابن خالة ايوب، عاش ألف سنة، وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث داود قطع الفتوى، فقيل له، فقال: ألا أكتفي به. ويقال اصبح قاضيا في زمن داود(ع). وقال سفيان الثوري عن ابن عباس انه عبدا حبشيا يعمل نجارا وقيل خياطا .وانه من سودان مصر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة .. كان رقيق القلب، صادق الحديث، وله عقل في القول، تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم، في زمانه الناس يعيبون ثياب الفقراء ولون البشرة .. فقال لرجل ينظر إليه باستصغار: إن كنت تنظر لوجهي واني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق يرضي الله ، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض.

فما هي وصاياه ..؟: يبدو ان لقمان بدأ وصاياه باهم المسائل التربوية وهي الشرك بالله .فكانت أول وصية أوصى بها ابنه اجتناب الشرك فنقل الله كلمته نصا بالقران .قال تعالى:{يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} اذن كل المساوئ التربوية تأتي من خلال الشرك اولا.

ما معنى الشرك وما هي اقسامه: الشرك بالله هو ان تجعل لله شريك، مثل اشتراك شخصين في عمل معين ، أما شرعاً فهو اتخاذ ند لله في العبادة، أو الصفات والأسماء، كلمة ند هو المثيل والنظير، لذلك نهى سبحانه عن اتخاذ الأنداد، فقال تعالى: (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) . وينقسم الشرك الى نوعين ..

الشرك الاكبر: هو صرف حق لله إلى غيره، ولهذا الشرك عدة أنواع، هي: الشرك الظاهر: مثل عبادة الأصنام، واتباع نصوص من غير الله . الثاني: الشرك الخفي: وهو التوكل على غير الله وهذا الشرك ينتشر بين المسلمين .. مثل فلان يتكلم عن الغيب ويصدقونه وشرك الأقوال: وهو الاستغاثة، أو الدعاء، بغير الله سواء أكان نبياً أم ملَكاً، أم جِنّيّاً، وغيرهم من المخلوقات ومن حالات الشرك {الاستهزاء بالدين، وهذا يعتبر ذنباً عظيماً ..وشرك الأفعال: وهو الصلاة، لغير الله،وسن قوانين تعارض حكم الله،وإلزام الناس بالتحاكم إليها، ومنها مناصرة الكفار على المؤمنين.

الشرك الأصغر: لهذا الشرك عدة أنواع، منها التعلق ببعض الأسباب: مثل: تعليق الخرز، ووضع كف للحفظ، ودفع الشر والحسد. اما الشرك الظاهر: وضع خيط اخضر علك للسيارة او للطفل ووضع تمائم. هذا الواضح اما الشرك الخفي: هو ما يراد به الرياء وطلب رضا الناس قبل رضا الله. وشرك الاعتقادات: هو الاعتقاد بشيء يسبب الضر أو النفع، أو الاعتقاد بشيء يجلب البركة، وهو ليس كذلك. شرك الأقوال: هو الحلف بغير الله دون الاعتقاد بتعظيم المحلوف به، واخيرا الاستهانة بالأحكام الشرعية .

المبحث الثاني : طاعة الأبوين: وبعد الوصية بحق الله تعالى، كانت وصية لقمان لابنه بأعظم الحقوق هو حق الوالدين، {وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْه} واول الوصايا برّ الوالدين، وقد قرن الله عبادته ببر الوالدين :{وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً} وقوله تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ، إِلَيَّ الْمَصِير} الوهن الضعف.. واصعب شيء على الانسان ان يحمل شيئا ثقيلا عليه وهو في حالة الضعف وقد بيّن الحديث النبوي أحقية البرّ للام، فأوصى بها ثلاث مرات، والرابعة للاب، فجعل له ربع المبرة. وأمرنا الله أن نشكر نعمته علينا ونشكر للوالدين لأنهما سبب وجودنا في حياة الدينا، ومصدر الإحسان إلينا بعد الله تعالى. لان عطف الوالدين على أولادهم عطاء لا يقدر بثمن ولا ينتظر منه العوض لا يمكن ان نعوض ذلك الوهن , وساعد الله الام التي ترى ولدها قتيلا..

وفي كربلاء تجمعت كل الصفات الجميلة من بر الوالدين وبر الائمة .. والموقف الرجولي فاصبحت كربلاء مدرسة للثوار وللانسانية .. من يريد درسا في الاخلاق ومعاني الشرف ورضا الله فلينظر الى كربلاء وكيف حولها هؤلاء الثوار مع امامهم الحسين الى قبلة لكل شرف ومعنى لكل عطاء وموقف في سبيل الحق والعدل.

ــــــــ وأروع ما قاله الشاعر:يا ابن النبي المصطفى ووصيّه**وأخا الزكي ابن البتول الزكيه**تبكيك عيني لا لأجل مثوبة **لكنما عيني لأجلك باكيه **تبتلّ منكم كربلا بدمٍ ولا** تبتلُّ مني بالدموع الجارية..

يلي تناشدني عليمن تهمل العين**** كل البكا والنوح والحسره على حسين***حبّه بقلبي وتظهره بصبها دموعي*مجبور في حبّه ولا اشوفه ابْطوعي*****يا ريت قبل ضلوعه انرضّت ظلوعي****ومن كبل خدّه اتعفّرت مني الخديّن****ابكي على مصابه بكل صبح ومسيّه****أنحب وأساعد عالبكا الزهرا الزجية*****لا زال تندب يا ضحايا الغاضريه*****يحسين يبني يا حبيبي وقرّة العين*

لوتشوفوني يشيعة علترب طايح جريح**** خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح *** كم عضيد وكم ولد ليه كظى كبلي ذبيح***** ذاك يبقى على الشريعة***** وهذا احمل جثته ..

شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني الكوه***** وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى *** رحت يمه ولن مخه ودمومه سوه .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي