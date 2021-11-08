الصفحة الإسلامية

الامام الحسن العسكري عليه السلام والهجرة القسرية


الدكتور فاضل حسن شريف

اذا كان كل نبي او امام اما مقتول او مسموم فان اضافة او مهاجر لا تبتعد عن الواقع الذي عاشوا فيه. فهذا ابراهيم عليه السلام "وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي" (العنكبوت 26) ولوط عليه السلام"قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ" (الشعراء 167) وموسى عليه السلام "فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ" (القصص 21) وشعيب عليه السلام "قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا" (الاعراف 88) و مريم وابنها عيسى عليهما السلام "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ" (المؤمنون 50) ومحمد صلى الله عليه واله وسلم"وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ" (الانفال 30). وحتى عيسى عليه السلام اخر ايامه على الارض هاجر الى السماء "بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" (النساء 158) والامام المهدي عليه السلام مهاجرا مختفيا يجول في ارض الله الواسعة.

 

استمرت امامة الحسن العسكري ست سنوات مرغما في سامراء وكان يسكن في محلة العسكر بسامراء ولهذا لقب بالعسكري، وهي بلد الهجرة خارج بلد ولادته المدينة ومات في سامراء مسموما عن عمر شباب لم يتجاوز 28 سنة ودفن جنب ابيه الامام علي الهادي عليه السلام. وكان قد قدم اليها مع والده و عمره خمس سنوات عندما اجبرهم قسرا الخليفة العباسي المتوكل الخروج من المدينة لمراقبتهم عن قرب في عاصمة حكمه. وعاصر ثلاثة خلفاء خلال امامته هم المعتز والمهتدي والمعتمد.

 

وكان المتوكل يفتش دار عائلة الامام علي الهادي عليه السلام بشكل متكرر وقد ضيق عليهم الرزق فقد عاش الامام العسكري فترة رعب في مهجره لحياة امتدت 23 سنة من اصل 28 سنة وهي طول حياته. وجاء في هجرة الامام العسكري للمسعودي ان الامام خلال امامته حبس اكثر من مرة وكانوا يضيقون عليه في سجون بني العباس المخيفة.

 

 

ان عادة الذي يهاجر يحصل على مكان افضل الا هجرة ائمة اهل البيت فان هجرتهم قسرية الى بغداد وطوس وسامراء فبالرغم من غربتهم فانهم يضيق عليهم ويودعون السجون.

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