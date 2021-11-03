الامام الصادق عليه السلام و القرآن الكريم من سورة البقرة

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الامام الصادق عليه السلام (من قرأ سورة البقرة اعطي من الاجر كالمرابط في سبيل الله). وعن الاية الكريمة "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" (البقرة 3) ويقول الامام عليه السلام (معنى مما رزقناهم ينفقون اي مما علمناهم ينبأون، ومما علمناهم من القرآن يتلون). لان العلم رزق وتعليمه انفاق. وعن القلوب كما جاء في الاية "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ" (البقرة 10) يفسرها عليه السلام (الاشتغال بغير الله والغفلة عن الله). وتطبيقا للاية الكريمة "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة 43) يقول الامام عليه السلام (امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند اسرارنا كيف حفظهم لها عند عدونا، والى اموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها). وكان الامام عليه السلام يستشهد بالقرآن الكريم في كلماته كما "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" من سورة البقرة 83.

وعن الاية "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (البقرة 155) قال الامام الصادق عليه السلام (ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل). وسأل الامام عن الاية "صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" (البقرة 138) فقال (نزلت في امة محمد صلى الله عليه واله وسلم خاصة في كل قرن منهم امام منا شاهدا عليهم). وعن الاية "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" من سورة البقرة 178 يقول الامام عليه السلام (من لم يؤاخ الا من لا عيب فيه قل صديقه) اي ان تعفو على عيوب صديقك يكثر اصدقاءك. وعن الاية "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" من سورة البقرة 184 قال الامام الصادق عليه السلام (حتى لو قلقلت الام على حليب ولدها او جنينها فانها تفطر وهذا من رحمة الله).

وعن الاية "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" من سورة البقرة 221 قال الصادق عليه السلام (المرأة كالقلادة التي تلبسها حول عنقك فاحذر لا تسود العواطف في اختيار الزوج) وقال (اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او مالها وكل الى ذلك واذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال). وعن الاية "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" من سورة البقرة 224 قال عليه السلام (من حلف على يمين وهو يعلم انه كاذب فقد بارز الله تعالى). وعن العرش والكرسي في سورة البقرة 255 "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" قال الامام الصادق عليه السلام (العرش هو العلم الذي اطلع الله عليه انبياءه ورسله وحججه، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه احدا من انبيائه ورسله وحججه). وقال عليه السلام (اذا عاينت الذي تخافه فاقرأ اية الكرسي) وقال (ان لكل شئ ذروة وذروة القرآن اية الكرسي).

الامام المعصوم كالصادق عليه السلام علمه في الصغر والشباب والكبر هو نفسه. وكان الامام الصادق عليه السلام لديه كيس اصفر داخله تراب من قبر الامام الحسين عليه السلام وكان يصلي بهذه التربة. وقال الامام الصادق عليه السلام في زيارته للعباس بن امير المؤمنين عليه السلام (فجزاك الله عن رسوله وعن امير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت فنعم عقبى الدار)