بيت المقدس في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حوله، وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة). وبيت المقدس الذي هو مكان المسجد الاقصى مبنى ضخم له سور فيه 15 باب منها 10 مفتوحة و 5 مغلقة، ومن الابواب المفتوحة الاسباط، حطة، العتم، المغاربة، الغوانمة، الناظر، الحديد، المطهرة، القطانين، والسلسلة. وتستخدم الان هذه الابواب من قبل المصلين باستثناء باب المغاربة. ومن محتويات المبنى داخل السور مكان المصلين المثمن وفوقه قبة ومحاريب وساحات واماكن استراحة واسطبلات للخيول وغيرها.

ويطلق بيت المقدس على المسجد الاقصى والمدينة التي يوجد فيها وهي القدس والذي ورد ذكره في القرآن بالارض المقدسة "يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ". وروي أن أول من بناه آدم عليه السلام او ولده أو الملائكة بعد بناء المسجد الحرام بمكة او سام بن نوح عليه السلام او يعقوب عليه السلام. عن أبي ذر قال (قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة). وبعد فتح المسلمين بيت المقدس طلب عمر بن خطاب تنظيفه وترميمه. وعندما حصل نزاع بين عبد الله بن الزبير في مكة وعبد الملك بن مروان في الشام بنى عبد الملك قبة فوق الصخرة وطلب من أهل الشام أن يطوفوا حول القبة بدل الذهاب للكعبة والطواف حولها لكي لا يتبعوا ابن زبير لحين قتله. ولما صالح عمر بن الخطاب اهل بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم ففرح به.

روي ان آدم عليه السلام عاش فترة في بيت المقدس الذي هو ضمن ارض فلسطين. وهذه الارض تحوي قبور إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام في الخليل، أما يوسف عليه السلام فقبره في نابلس وشعيب عليه السلام في حطين. ويروى ان اول ما صلى وتعبد في المسجد الاقصى آدم عليه السلام "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ". واقام يعقوب عليه السلام مسجدا في بيت المقدس، ونصب يوشع عليه السلام قبة الرمان، وأقام موسى عليه السلام فيه الاجتماعات والفرائض. وقال موسى عليه السلام لقومه كما جاء في القرآن الكريم "يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ " والارض المقدسة هي بيت المقدس. وفي تفسير اية "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" وجود علاقة تأريخية بين بني اسرائيل في بيت المقدس وبني اسماعيل في مكة.

واحد تفاسير قوله تعالى "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ " ان الزيتون هو الجبل الذي عليه بيت المقدس. وفي تفسير اية "وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ " ان فرعون راى في منامه ان نارا اقبلت من بيت المقدس اي اهلها بني اسرائيل فاحرقت بيوت مصر الفرعونية فقيل له ان غلاما من بني اسرائيل سيهلكك. وفي تفسير اية "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ " ورث سليمان عليه السلام وهو من انبياء بني اسرائيل اباه داود عليه السلام في الحكم فكان ملكا على بيت المقدس "وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا " والارض هي بيت المقدس. وكان داود عليه السلام جنديا في جيش طالوت الذي كان ملكا على بني اسرائيل حيث تحول الملك اليه بعد هزيمة جالوت وحكم 40 سنة بيت المقدس "فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ".

وفي تفسير الاية "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ " ان المقصود بالقبلة هي بيت المقدس, والبعض ارتد عن الاسلام اي انقلب على عقبيه عند تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، وبين الله تعالى انه سوف لا يضيع ايمانكم اي صلاتكم "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ". والاية التالية لها علاقة بما سبقتها "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" وقد روى الامام الصادق عليه السلام عن هذه الاية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكة وتسعة عشر شهرا بالمدينة ثم عيرته اليهود فقالوا انك تابع لقبلتنا فجاءه جبرائيل وقال له هذه الاية وحول وجهه الى مكة بعد ان كانت باتجاه القدس. وحصل ذلك ليلة 15 من شعبان التي تعد أحد احداث هذه الليلة.

والمسجد الأقصى كان مبنيا قبل الإسلام وله عدة أسماء أهمها المسجد الاقصى اي أبعد مسجد عن مكة، وبيت المقدس كما ورد في الأحاديث النبوية. ومن الاسماء الاخرى ايلياء، يبوس، اورشليم، شليم، و شالم. وروي أن سليمان عليه السلام بنى هيكلا في ساحة بيت المقدس الذي أحرقه الرومان بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وقبل ذلك احرقه البابليون ثم جدد. والمسجد الاقصى ليس فقط قبة الصخرة وإنما يحوي كل ما هو داخل السور ويشمل الساحات والجامع وقبة الصخرة والمصلى والاروقة والقباب والمصاطب واسبلة الماء والحدائق وكل منشأ فوق وتحت الارض وغيرها في مواضع مسقفة وغير مسقفة. ويذكر أن الفراعنة وبعدهم العمالقة حكموا بيت المقدس قبل داود عليه السلام.

واحد تفاسير الاية "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" انها نزلت على ططوس الرومي واصحابه من النصارى خربوا بيت المقدس وغزوا بني اسرائيل. وذكر الإمام أبو جعفر عليه السلام ان المساجد الاربعة هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة.

ونذرت زوجة عمران اذا ولدت وليد فتتصدق به ليكون خادما في بيت المقدس "إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" فاستجاب لها ربها ببنت "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ" وليس الذكر الذي يقوم بخدمة بيت المقدس كالانثى. وبسبب وفاة ابيها عمران قبل ولادة مريم عليها السلام كفلها زكريا عليها السلام وجعل نذر زوجة عمران مباركا "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ". وعندما بدأ الحمل يظهر على مريم خرجت من بيت المقدس حتى لا تلفت الانظار "فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا" ولكن روايات تقول ليس في فلسطين لعدم وجود رطب حيث حصلت ولادة السيد المسيح عليه السلام. وزكريا عليه السلام نسبه يرجع الى داود عليه السلام واجداده ملوك بيت المقدس، وكان ابنه يحيى عليه السلام يجتمع مع بني اسرائيل داخل بيت المقدس وكذلك فعل عيسى عليه السلام في بيت المقدس. وفيما بعد أصبحت القدس مدينة نصرانية وبنوا فيها كنيسة القيامة. وبعد قرون من ميلاد السيد المسيح عليه السلام حصلت حروب ومن ضمنها القدس كما ورد في الاية الشريفة "غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ".

ان اكثر المفسرين يعتقدون ان الاسراء حصل بروح وجسد النبي محمد صلى الله وعليه واله وسلم من المسجد الحرام في مكة الى المسجد الاقصى في بيت المقدس "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى". وفي الإسراء حصلت الرحلة من الأرض إلى الارض بينما المعراج من الارض الى السماء بواسطة البراق. ومن الروايات ان الاسراء حصل قبل الهجرة الى المدينة بنحو سنة، واختلف في يومه من السنة.