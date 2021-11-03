الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الإسلامية
وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم فما الفرق بينهما؟
وكالة انباء براثا
65
2021-11-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام الصادق عليه السلام و القرآن الكريم من سورة البقرة
بيت المقدس في القرآن الكريم
وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم فما الفرق بينهما؟
كربلاء برؤية جديدة / ح 4
الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف
الارض ودحوها في القرآن الكريم
الفجر في القرآن الكريم
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 6. وليد الكعبة
مجلس حسيني ــ تاريخ مكة قبل الاسلام وبعده
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا اختار الله سبحانه وصف الرحمة كدلالة عليه دون بقية الصفات؟ (تأمل في البسملة)
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الإسلامية
)
72 ساعة
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 6. وليد الكعبة
179
الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف
178
الارض ودحوها في القرآن الكريم
175
الفجر في القرآن الكريم
173
كربلاء برؤية جديدة / ح 4
167
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1694.92
الجنيه المصري
93.02
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
383.14
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.83
التعليقات
مواطنة
: مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع
:
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي
: شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم
: نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع
:
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم
: شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع
:
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم
: فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع
:
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم
: الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع
:
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن
: عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع
:
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي
: احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع
:
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم
: في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع
:
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي
: ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك