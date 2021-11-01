الصفحة الإسلامية

الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف


الدكتور فاضل حسن شريف

الامام المهدي الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف كما وردت ايات قرانية واحاديث وروايات:

1- لا تخلو الأرض من حجة او خليفة: بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة 30).

2- لم تنقضي الأيام و الليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا .

3- نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة أنا و حمزة و جعفر و علي و الحسن و الحسين و المهدي .

4- الأئمة بعدي اثني عشر كلهم من قريش.

5- اية الانتظار: بسم الله الرحمن الرحيم "وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ" (يونس 20).

6- المهدي مني.. أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلا، كما ملئت ظلماً وجوراً.

7- المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة.

8- المهدي من عترتي من ولد فاطمة.

9- اية استخلاف الارض: بسم الله الرحمن الرحيم " وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا" (النور 55).

10- اية وراثة الارض: بسم الله الرحمن الرحيم "وَنُرِ‌يدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْ‌ضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِ‌ثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ وَنُرِ‌يَ فِرْ‌عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُ‌ونَ " (القصص 5). وكذلك: بسم الله الرحمن الرحيم ""وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ‌ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ‌ أَنَّ الْأَرْ‌ضَ يَرِ‌ثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ" (الانبياء 105).

11- يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أوثمانيا، -يعني حججا.

12- أفضل عبادة أمتي الأنتظار.

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