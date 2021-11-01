الارض ودحوها في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

معنى العالمين كما جاء في سورة الشعراء "قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا" (الشعراء 23-24) ، وقد ابدع الله تعالى خلقها "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (البقرة 117). ولهذا يحمد العباد خالقهم في الصلوات الخمس كما جاء في سورة الفاتحة "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2). ليس هذا فقط فقال امير المؤمنين عليه السلام (فالله يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ويمسك الارض ان تنخسف الا بامره، انه بعباده لرؤوف رحيم).

مثل الله الارض بالارضية او الفراش، والسماء سقفا مبنيا يحمي هذه الارضية "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً" (البقرة 22). وجعل بيوتها امنا واولها البيت الحرام "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا" (البقرة 125). وليس هذا فقط فهي تحوي الموارد المائية و الزراعية والمعدنية "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (البقرة 29). وجعل الليل والنهار يتعاقبان على الارض "وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" (البقرة 164). وجعل الله الانسان خليفة في الارض "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة 30).

بل الله علم الانسان كيف يعمرها ومن هم خلفاءها "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (البقرة 31) وائمتها مثل ابراهيم عليه السلام "قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا" (البقرة 124). وذكر القرآن امثلة عن عمارة الارض ومدنها "ومَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ" (البقرة 102). وقد بسط الله الارض "وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا" (الشمس 6) حيث يأتي الطحو بمعنى البسط ولكن على الشكل الكروي الذي لا يشعر به الانسان، بالاضافة الى دوران الارض حول الشمس ضمن فضاء السماء فيحصل الصيف والشتاء، ومهدها ليسهل سكنها "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا" (النبأ 6) وجعل لها اوتاد لتثبيتها وهي الجبال "وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا" (النبأ 7).

وبعدها دحيت الارض "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا" (النازعات 30) حيث الدحو والطحو مصطلحان متشابهان والاختلاف ان الدحو هو تسهيل الزراعة والرعي "أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا" (النازعات 31) ويأخذ الانسان والحيوان الطعام منها "مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ" (النازعات 33) ودوران الارض حول نفسها وحصول الليل والنهار "وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا" (النازعات 29). بينما الطحو تسهيل السكن والدوران حول الشمس وحصول الفصول الاربعة لان تسلسل سورة الشمس يبين ان الشمس خلقت قبل الارض، وانفصال الارض والقمر لتدور الارض حول الشمس وبعدها خلقت النفس "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا" (الشمس 1-7).

قال الامام علي عليه السلام عن يوم دحو الارض (ان اول رحمة نزلت من السماء الى الارض في خمس وعشرين ذي القعدة فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة عام). والفساد مقترن بالارض في ايات عديده وعكسه الاصلاح "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" (البقرة 11). ويقترن الفساد بالتخريب والعبث "وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (البقرة 60). ولكن نتيجة الفساد والتخريب هي الخسران " وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (البقرة 27)، وان الله لا يحب الفاسدين "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" (البقرة 205)، وخاصة الولاة المفسدون "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ" (البقرة 205). والارض اي المنطقة التي يغلب عليها الحرام يهاجر منها "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا" (البقرة 218) فالارض ليس جميع اهلها صالحون، قال الامام الصادق عليه السلام: ان ابليس اهبط الى الارض عقابا له، وقال الامام الحسين عليه السلام للفرزدق (يا فرزدق، ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، واظهروا الفساد في الارض).