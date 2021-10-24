الصفحة الإسلامية

الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء المسلمين كافة بولادة سيد الكائنات النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم


هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير الامة الاسلامية جمعاء بمناسبة ولادة سيد الكائنات محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم 

وقال سماحته في بيان له تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه زاد الله في هنائكم يا احباب رسول الله بولادة سيد الكائنات والرحمة المهداة النبي الاكرم والرسول المعظم ابي القاسم محمد وحفيده الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما وذريتهما الطاهرين،

واضاف أسأل الله ان يرزقنا وإياكم كرامة البر بهم والسير على نهجهم واتباع سنتهم والعمل بشرعتهم وان يرزقنا واياكم شفاعتهم، وان يجعلنا واياكم من المحظيين بتوفيق التمهيد للقائم بأمرهم والثائر لدينهم والناهض بعدلهم خاتم المعصومين وملاذ المستضعفين أبي القاسم محمد بن الحسن العسكري روحي لتراب مقدمه الفدا.

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