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الشيخ جلال الدين الصغير : إذا كان أحد أسباب الغيبة هو عدم استعداد الامة فاين نضع أنفسنا اليوم من قضية الاستعداد للظهور الشريف؟


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