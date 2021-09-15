الصفحة الإسلامية

الشيخ جلال الدين الصغير : حركة التوابين والمختار وإبراهيم بن مالك الاشتر نتائج لموقف اهل البيت ع في الكوفة بعد واقعة الطف


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : حركة التوابين والمختار وإبراهيم بن مالك الاشتر نتائج لموقف اهل البيت ع في الكوفة بعد واقعة الطف
الشيخ جلال الدين الصغير : هل توجد حدود تفصل ما بين المرجعيات؟ وما هو قول السيد الخامنئي حفظه الله بحق السيد السيستاني دام ظله؟
تقرير مصور لليوم السادس من مجلس العزاء السنوي والذي يقيمه سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
الامام الحسن المجتبى "ع " باب الله
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن شذرات من حياة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره وحرصه على الواقع الشيعي والقضية المهدوية
بالصور.. استمرار مسيرة الزحف المليوني نحو مرقد أبي الأحرار الإمام الحسين(ع) لإحياء ذكرى أربعينيته الخالدة.
اليوم الرابع من مجلس العزاء السنوي والذي يقيمه سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف حول أهل البيت عليهم السلام انكسار الطف الى انتصار استراتيجي؟
بالفيديو ::: طلب منهم يغنون في محرم مقابل موبايل ايفون اسمع ردهم
تقرير مصور لليوم الثاني من مجلس العزاء السنوي والذي يقيمه سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك