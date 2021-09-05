مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

عزى مكتب المرجع الأعلى الإمام المفدى السيد علي السيستاني، اليوم رالاحد، بوفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

وذكر المكتب الاعلامي للمرجع السيستاني في بيان ، "تلقينا بمزيد من الاسى والاسف نبأ وفاة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الامير قبلان (رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان) الذي فاضت روحه الزكية الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خلق الناس وقضاء حوائجهم واصلاح ذات بينهم".