بيان سماحة المرجع الشيخ السبحاني في قم المقدسة

بسم الله الرحمن الرحیم

(إنّا للهِ وَإنّا إليهِ راجِعُون)

تلقّينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة العلاّمة الحجّة آية الله العظمى السيّد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس الله روحه).

فَفَقْدُ هذا العالم الفذّ ثلمةٌ لا يسدّها شيءٌ، فقد كان أحد أركان المرجعية الدينية في النجف الأشرف والعالم الإسلامي. وقد سخّر(رحمه الله) عمره الشريف في خدمة مذهب أهل البيت(عليهم السلام)وآثاره الكثيرة دليل على جهوده المخلصة.

وبهذه المناسبة الحزينة نرفع آيات العزاء إلى إمام العصر والزمان(عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى زعماء الحوزة العلمية في النجف وفضلائها، وإلى أُسرة آل الحكيم جميعاً، ونخص بالذكر ولده البارّ الحجّة السيد رياض الحكيم (حفظه الله تعالى).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

السبت ٢٧/ محرَّم الحرام/١٤٤٣هـ