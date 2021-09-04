الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي برحيل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره

قدم المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني التعازي برحيل آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره).

وهذا نص التعزية التي نقلها الموقع الرسمي لمكتب الامام المفدى السيد السيستاني:

تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (رضوان الله عليه).

لقد خسرت الحوزة العلمية في النجف الأشرف بفقده أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه الشريفة لنصرة الدين والمذهب وكرّس حياته المباركة لخدمة العلم وأهله وخلف تراثاً علمياً جليلاً يحظى بمكانة سامية.

وإنني إذ أعزي في هذا المصاب الجلل امامنا صاحب العصر (أرواحنا فداه) والحوزات العلمية وأسرة الفقيد السعيد – ولا سيما أخويه الجليلين وأنجاله الكرام – والمؤمنين عامة، أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجته في عليين ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين ويلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.