الصفحة الإسلامية

الشيخ جلال الدين الصغير : حتى الحقائق الواضحة والصريحة لا تحمي نفسها من الكذابين ما لم يتصد رجال الحق لحمايتها وصيانتها


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : حتى الحقائق الواضحة والصريحة لا تحمي نفسها من الكذابين ما لم يتصد رجال الحق لحمايتها وصيانتها
واقعة كربلاء اموية وليست بيزنطية.
حب الحسين بصيرتي.. لهذا نحيي ذكرى عاشوراء
ماذا بعد إقامة شعائر الامام الحسين ع؟ وما هي الغاية التي ارادوها اهل البيت صلوات الله عليهم؟
الشيخ جلال الدين الصغير : عاشوراء جمع كل الشرائح والطوائف والأديان لذلك نحن معنيون بتعميق هذا الوعي وترسيخ هذه البصيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : ما العِبرة مما جرى في أفغانستان؟ وماذا عن المطبّلين للأمريكيين هل سيثقون بهم بعد الان؟
الشيخ جلال الدين الصغير : حشود مليونية تلبي نداء نصرة الامام الحسين ع بأبهى صورة وتفشل كل مشاريع الإساءة للشعائر الحسينية
كيف قلبت مسيرة السبي والآلام السحر على الساحر وحولت الفاجعة الى نصر؟ دماء ودموع في سبيل التمهيد المهدوي (ح١١)
الشيخ جلال الدين الصغير : انجز الحسينيون في عاشوراء اصدق صور الوفاء للحسين ع كوثيقة لبداية مسار التمهيد الثائر لقيمه ومبادئه
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الموقف الزينبي وشموخ الشروع بمسار التمهيد للثأر المهدوي للحسين ع دماء ودموع في سبيل التمهيد المهدوي (ح١٠ )
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك