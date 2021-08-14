الصفحة الإسلامية

درس حسيني في الطريق الى العراق


 

الشيخ الدكتور باسم دخيل العابدي ||

 

من وحي الحسين عليه السلام (4)

ذكر المؤرخون ان الفرزدق لاقى الامام الحسين عليه السلام في الطريق الواصل بين العراق والحجاز فأخبر الامام بأن الوضع لم يتسق لمسلم بن عقيل بعد سيطرة عبيد الله بن زياد على الكوفة وذكروا ان الفرزدق قال للامام الحسين كلمته المشهورة (قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية) وقد اختلفوا في صحة الرواية او عدم صحتها , وفي كون الرجل الذي لاقى الامام هو الفرزدق او غيره؟ ونوقشت من جهات عدّة لايتسع المقام لذكرها كما اننا لسنا بصدد نقد الروايات التاريخية بقدر الافادة منها في اثارة بعض النكات المهمة في حركة الامام الحسين عليه السلام ومقاربتها بالواقع المعاصر فمما يفاد منها:

1. ان خبر الفرزدق بمقتل مسلم واضطراب الكوفة وانقلابها عليه -على فرض صحته- لم يرعب الامام الحسين عليه السلام ولم يحمله على اعادة حساباته او قراءة اوراقه لاعادة ترتيبها واتخاذ قرارات تتناسب مع المعطيات الجديدة قد تكون العودة الى المدينة احدها لولا ان الامام عليه السلام كان مصمما على الثورة وقيادتها على ارض العراق وخوض المعركة في كربلاء بغض النظر عن النتائج المادية المترتبة عليها انطلاقا من علمه اليقيني بتحقق الامر, كما ان المعلومة التي اتى بها الفرزدق غير خافية على الامام بحكم تجربته مع القوم ومعرفته باساليب الامويين في قهر الشعوب وخداع الافراد وهذا يفيدنا في تفكيك الالقاءات التي تبثها وسائل الاعلام للتاثير على ثبات المؤمنين في مواجهة العدوان ضد المسلمين.

2.لم يذكر المؤرخون ان الامام الحسين عليه السلام دعا الفرزدق لنصرته والعودة معه الى العراق صراحة بل لم يدع غيره سوى تلك البرقية التي ارسلها عند خروجه من الحجاز واختزل فيها المخاطبين وحصرهم ببني هاشم , وقد اوردها المؤرخون بصيغ عدة احدها: (بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أمّا بعد، فإنّه مَنْ لَحِقَ بي مِنكم إستُشهِد, وَمَن تَخَلّفَ عَنّي لَمْ يَبلغ الفَتْح، والسّلام) بخلاف ماحصل في كربلاء اذا توالت خطابات الامام الحسين بالدعوة لنصرته وبأرق العبارات وأوضحها.

3.لم يكن يجدر بالفرزدق او غيره انتظار دعوة الامام لهم للالتحاق به وكان يفترض بهم ان يبادروا الى بيعة الامام والانضمام له والتسليم بقيادته  ولذلك اضاع هؤلاء فرصة ثمينة للوقوف مع الحق والانتصار للفضيلة , وقد كان ثمن هذا التخلف عن الامام وعدم المبادرة لنصرته شهادة الامام الحسين عليه السلام.

  الا ان موقف الفرزدق الضعيف هذا قدم درسا للاجيال في ضرورة استحضار الوعي في مثل هذه المشاهد والمبادرة لنصرة الحق وعدم خذلان المقاومة بالاذعان للشبهات التي يلقيها ورثة الامويين وانصارهم اليوم من الامريكان والصهاينة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
درس حسيني في الطريق الى العراق
كيف علم الأئمة عليهم السلام شيعتهم على إحياء أمر الحسين الشهيد عليه السلام في مسار التمهيد المهدوي؟ (دماء ودموع في سبيل التمهيد المهدوي ح٤)
الشيخ جلال الدين الصغير : حينما يتحول شعار الحسين ع الى ملهم الشجاعة والثبات على السواتر لا تستغربوا ان يحرك الشر جيوش تشويهه.
الندم والخسارة في الميزان الأموي.
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
التربية الاستراتيجية لمعسكر النصرة المهدوية عند أهل البيت ع ونتاجها الحضاري (دماء ودموع في سبيل التمهيد المهدوي ح٣)
من ذاكرة عاشوراء..الخطاب الزينبي في الثورة الحسينية
من وحي الحسين عليه السلام.(3) الحسين عليه السلام يحج الى كربلاء.
ماذا بعد العاطفة الحسينية ؟ (دماء ودموع في سبيل التمهيد المهدوي ح٢)
ليلة المواجهة في المدينة المنورة وبيان الثورة الحسينية الاول
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك