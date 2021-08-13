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امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير


 

نعى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير السيد جلال الدين الموسوي احد خطباء المنبر الحسيني الذي وافته المنية اثر حادث سير في مدينة قم المقدسة بالجمهورية الاسلامية الايرانية 

وقد اصدر سماحته بيان نعي بهذه المناسبة الاليمة فيما يلي نصه : 

انا لله وانا اليه راجعون

نكبت بفقدي لحبيب نادر من الاحبة، ورفيق درب مخلص وشجاع منذ عام ١٩٨١ سماحة السيد الجليل جلال الدين الموسوي رضوان الله عليه على اثر وفاته اثناء قيادته لسيارته بين طهران وقم المقدسة، وإني إذ ابتهل الى الله العلي القدير ان يتغمده بوافر رحمته وعظيم كرمه وواسع جوده، وأن ينعم عليه بحشره مع اجداده الطاهرين صلوات الله عليه، وفي الوقت الذي اسأل الله لعائلته الكريمة ومتعلقيه عظيم الاجر وأحسن العزاء، فإني أشعر بالغبطة العظيمة له،

فلقد بدأ حياته وعائلته مظلوما من قبل النظام المجرم، ثم سار في طريق الجهاد تحت راية المرجعية وكان خادما لمنبر الأئمة الطاهرين ع لا سيما جدته الزهراء صلوات الله عليها وجده الحسين، ثم وفق للتبليغ في مناطق كثيرة في عين الوقت الذي كان فيه خدوما للناس عطوفا عليهم رؤوفا بهم، وما كان ليتردد في اي امر يستطيعه من خدمتهم وحظي بتوفيق التأليف والترجمة في شؤون اهل البيت ع لاسيما في شأن الامام المنتظر صلوات الله عليه، ومن كان هذا وضعه كيف لا يغبط وهو ينتقل من دار العناء إلى أفياء ألطاف الزهراء وعترتها المطهرة صلوات الله عليهم وجودهم وبرهم وكرمهم.

رحمك الله يا أبا زهراء وأسأل الله ان يحقق لك اعزّ أمانيك وأقصى رغباتك في برزخك ومحشرك، وأن ينعم عليك بخير جزاء المحسنين وكريم جوده للمخلصين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
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