ثورة الله في كربلاء وهجرة الله في المدينة..

هشام عبد القادر ||

سيدنا عيسى عليه السلام روح الله وسيدنا موسى عليه السلام كليم الله وسيدنا إبراهيم خليل الله وسيدنا نوح نجي الله وسيدنا آدم صفوة الله وسيدنا ادريس رفعة الله وسيدنا هود هيبة الله وسيدنا ذي الكفل خشية الله وسيدنا صالح معجزة الله وكل الانبياء عليهم السلام اصفياء الله دانيال وتقيته وهود وهيبته وسليمان ومملكته.. وايوب وصبره ويوسف وبرهانه وغربته وزكريا ومناجاته ولقمان وحكمته ويحيى وقوته وداوود وحكمه

والخضر وعلمه ويعقوب وكربته

ويونس وغيبته

وعلي وشجاعته واصف بن برخيا

وقدرته

واهل الكهف وقيامته والصراط ودقته واللوح واحاطته والقلم وعزته والقران الكريم وكينونته..

ما نريد نوصل إليه من الصفات

الإمام الحسين ثورة الله الباقية الابدية التي تحيي الأمة وكل ما احترقت القلوب شوقا لساحة الوجود كربلاء وشوقا لثورة الروح الكلية الحسينية كلما ارتقت الروح في السماء تفتح لها الابواب وتسخر طاقة الوجود لشجرة العشق النورانية في القلوب ..

وايضا هجرة الله هجرة نبيه سيدنا محمد سرور العارفين ربيع القلوب المبتهج بالنور المشرق في رحلة الروح والجسد الى الله نرى نزلت السكينة في المدينة فهناك غير كل الوجود هناك تسكن الروح وفيها الفاطمة من النار.. الهجرة ليس خوفا بل امرا وطوعا ..لتفوح السنيين ببهجة الربيع وتزهر الارض بنسيمها..

اما ثورة محرم هي ثورة القلوب المحترقة للوصول الى البقاء والحياة الابدية والكرامة العظيمة العظمى ياليتنا معكم فنفوز فوزا عظيما انها التضحية والفداء ليبقى الوجود شاهدا وشهيدا بالحق ..حتى يأتي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج يوم تشرق الأرض بنور ربها ..

والحمد لله رب العالمين..