امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى سماحة اية الله السيد عادل العلوي قدس سره

نعى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير سماحة اية الله السيد عادل العلوي بعد ان وافته المنية اثر مضاعافات فايروس كورونا

واصدر سماحته بيانا قال فيه

انا لله وانا اليه راجعون

سماحة العلامة المربي والمتقي السيد عادل العلوي يرتحل الى رحمة الله والى فيء أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم الذين طالما نافح عنهم ودعا اليهم وذكّر بهم.

قدس الله روحك ايها الاخ الحبيب والعالم الفذ فلقد ربحت الجنان وخسرناك في الدنيا اذ كنت تسدّ ثغراً في التربية وتحرس خندقاً من خنادق الدين.

وفدت يا سيدنا الجليل الى رب كريم رؤوف بعباده رحيم بالمؤمنين، ونزلت في دار أجدادك الذين رعوا الغريب فكيف لا يحتفون بمقدمك عليهم وانت بذلت عمرك من اجلهم اذ اتذكرك وانت صغير تدرج في صباك في الكاظمية المقدسة مع والدك الحجة المرحوم السيد علي العلوي، ومذ ذاك عرفتك تلهج بذكر اهل البيت مدافعا عنهم ومذكرا بهم فإن رحلت اليهم فانما ترحل الى حيث حسن الوفادة ونعم الرفادة، وإن رحلت عنا فإنما وحلت عن دار العناء الى دار البقاء، فنعم المسار الذي سرته ونعم الوفادة التي انتهيت اليها.

اسأل الله ان يجمعك مع الصالحين من عباده والمتقين من أوليائه.

اللهم اشهد عليّ اني لا اعلم منه الا خيراً ولا مستعان غيرك يا رب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.