وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا

اعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، السبت، وفاة اية الله السيد عادل العلوي، إثر مضاعفات كورونا.

وذكر بيان للعتبة الكاظمية: "إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمه، تنعى الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بقية الله في الأرض الإمام الحجة بن الحسن المهدي (عجل الله فرجه الشريف) والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بفقد أحد قامات الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم العلامة العارف سماحة السيد عادل العلوي (قدس سره)".

والعلوي، نجل المرجع الديني علي العلوي، ولد في 1955 في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، وفي سبعينات القرن الماضي، هاجر إلى إيران، واستقر في قم.