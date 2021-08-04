كربلاء ساحة الوجود

هشام عبد القادر



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هكذا الوجود له ساحة متجسدة في الأرض صراع بين الحق والباطل ....الذي لا يعلم حقيقة صراع إبليس مع آدم عليه السلام ولا يعرف حقيقة الصراع العالمي حتى الى مستوى المجتمع والجماعة والفرد عليه أن يدرس ساحة كربلاء المقدسة. من يريد يعرف حقيقة الوجود واين نقف بأي صف عليه دراسة ساحة الوجود في كربلاء إنها مدرسة الوجود تبين الصراع الوجودي بين الحق والباطل .. انها معركة الحقيقة والباطل لقد جسدت كربلاء معاني الذبح العظيم الذي فداء الإنسانية كيف يكون ذالك البعض يجهل الحقيقة هناك صبت في الأذهان الفتنة نائمة اللعنة على من يوقضها.. لتعتيم الموقف لإخفاء حقيقة التاريخ ..لطمس هوية الإسلام لإطفاء نور الله.. انها معركة وثورة ابدية وهي الحياة للعلم والمعرفة لأصل الوجود والتاريح معركة بين سبط النبي سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة مع اهل الكفر والشرك والظلم. تمعنوا ابليس امتنع عن السجود حسد على موضوع الخلافة في الأرض وهذا الصراع قائم من ذالك اليوم ابليس يتجسد كل عصر في حاكم ظالم باسم الإسلام ويحصل الظلم في العالم الإنساني وتنطمس الصورة امام مشهد العالم عن معرفة الحق الواضح. ولكنه التعتيم يؤدي للشك في انفس البشر بسبب شدة الفتن ولكن معركة كربلاء ساحة وجودية الى الابد هي البوصلة التي تهدي الأمة وتوصلهم الى سدرة المنتهى وتدخلهم من باب الأسماء والكلمات التامات للعروج في سبيل المعرفة والشرب من ماء صافي يروي العطشان وما عطش الإمام الحسين عليه السلام إلا لترتوي امة جده وما تعلقت اوداج الإمام الحسين عليه السلام في الرماح إلا لتحيى امة جده وما سبيت النساء من كربلاء المقدسة ساحة الوجود إلا لتعفى وتستتر امة محمد بلباس الحقيقة والدفاع عن الحرمات والإسلام وما ذبح عبدالله الرضيع عليه سلام الله إلا لتربى الأجيال على حب الحقيقة منذ الطفولة والنشأة الاولى .. ولدينا الكثير عن ساحة كربلاء الوجودية حياة البقاء والفناء بالله لتكون حياة خالدة بالشهادة والمعرفة لله ونكون ممن رجعوا إلى الله انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين