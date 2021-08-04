الصفحة الإسلامية

كربلاء ساحة الوجود


 

هشام عبد القادر

 

هكذا الوجود له ساحة متجسدة في الأرض صراع بين الحق والباطل ....الذي لا يعلم حقيقة صراع إبليس مع آدم عليه السلام ولا يعرف حقيقة الصراع العالمي حتى الى مستوى المجتمع والجماعة والفرد عليه أن يدرس ساحة كربلاء المقدسة. من يريد يعرف حقيقة الوجود واين نقف بأي صف عليه دراسة ساحة الوجود في كربلاء إنها مدرسة الوجود تبين الصراع الوجودي بين الحق والباطل .. انها معركة الحقيقة والباطل لقد جسدت كربلاء معاني الذبح العظيم الذي فداء الإنسانية كيف يكون ذالك البعض يجهل الحقيقة هناك صبت في الأذهان الفتنة نائمة اللعنة على من يوقضها.. لتعتيم الموقف لإخفاء حقيقة التاريخ ..لطمس هوية الإسلام لإطفاء نور الله.. انها معركة وثورة ابدية وهي الحياة للعلم والمعرفة لأصل الوجود والتاريح معركة بين سبط النبي سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة مع اهل الكفر والشرك والظلم.  تمعنوا ابليس امتنع عن السجود حسد على موضوع الخلافة في الأرض وهذا الصراع قائم من ذالك اليوم ابليس يتجسد كل عصر في حاكم ظالم باسم الإسلام ويحصل الظلم في العالم الإنساني وتنطمس الصورة امام مشهد العالم عن معرفة الحق الواضح. ولكنه التعتيم يؤدي للشك في انفس البشر بسبب شدة الفتن ولكن معركة كربلاء ساحة وجودية الى الابد هي البوصلة التي تهدي الأمة وتوصلهم الى سدرة المنتهى وتدخلهم من باب الأسماء والكلمات التامات للعروج في سبيل المعرفة والشرب من ماء صافي يروي العطشان وما عطش الإمام الحسين عليه السلام إلا لترتوي امة جده وما تعلقت اوداج الإمام الحسين عليه السلام في الرماح إلا لتحيى امة جده وما سبيت النساء من كربلاء المقدسة ساحة الوجود إلا لتعفى وتستتر امة محمد بلباس الحقيقة والدفاع عن الحرمات والإسلام وما ذبح عبدالله الرضيع عليه سلام الله إلا لتربى الأجيال على حب الحقيقة منذ الطفولة والنشأة الاولى .. ولدينا الكثير عن ساحة كربلاء الوجودية حياة البقاء والفناء بالله لتكون حياة خالدة بالشهادة والمعرفة لله ونكون ممن رجعوا إلى الله انا لله وانا اليه راجعون   والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء ساحة الوجود
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي استحقاقات النصرة لوارث مشروع الغدير (الامام المنتظر) عليه السلام؟
اية المباهلة وابعادها المختلفة
الشيخ جلال الدين الصغير : البيعة حينما كانت باللسان ولم تنعكس على السلوكيات والافعال افشلت مشروع الغدير فتأمّل
الشيخ جلال الدين الصغير : ما جرى في الغدير هو شرط والتزام جديد على الناس من بعد النبوة فما هي نتيجة واستحقاقات هذا الشرط؟
الشيخ جلال الدين الصغير : هل نحن معنيون بآية التبليغ في زمننا هذا ام انها من التراث التاريخي لمشروع الغدير؟
مكتب السيد السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر محرم الحرام ورأس السنة الهجرية
الغدير باباً لتوحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم
الغدير والحالات الثلاث .
رأي كبار علماء السنة في حديث الغدير والمصادر التي ذكرته
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك