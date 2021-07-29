الصفحة الإسلامية

عيد الولاية الاغر عيد الولاية الاكبر


السلام عليكم ورحمة الله

في عيد الغدير الأغر عيد الولاية الأكبر الذي حبانا بنعمة الله الأكرم وكمال الدين الأتمّ ويأس الذين كفروا الأعظم، أبتهل إلى الله أن يرفع درجاتكم، ويزيد في شرفكم، ويعلي من شأنكم، ويعظّم فيه ثوابكم.

وإني في الوقت الذي أحمد الله تعالى لي ولكم أن جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأوفياء ببيعتنا له، والمضحين في طريق ولايتنا إيّاه، ومن المنكرين لذواتنا من اجل عقيدته، فما الغدير بيوم عيد لمن تنصّل عن هذه البيعة، وفارق بسلوكه شرعته، ولا يوم فرحة لمن لم يجد في سلوكه أنه سلم لمن سالم الغدير وأهله.

اللهم بحق الغدير ومظلومية اهله عجّل في ظهور من يعيد الغدير لاهله ويحقق اتمام دينك وينجز اكمال نعمتك، اللهم أتمم له أمره ويسّر له نصره وسهّل له ثأره، واجعلنا ممن يحظى بكرامة التمهيد له وشرّفنا بشرف الذود عنه والذبّ عن شيعته.

اللهم منّ علينا بطاعة مراجعنا نواب وليّك الأعظم صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأجداده الطيبين، ولا تبتلنا بعنادهم والصدّ عنهم ومشاقّتهم، وارحم قلوبنا بالركون إليهم والتسليم بأمورنا إليهم، فإن التسليم لهم تسليم لوليّك والقائم بأمرك، ومعاندتهم عناد لمن نصّبهم علينا حجة، وجعل اتباعهم شرعة.

اللهم واكرمنا بالرحمة بشيعة الغدير والبرّ بهم واجعلنا سبيلاً لقضاء حوائجهم وطريقاً لتيسير امورهم ودرعاً لردّ الاذى عنهم وحصنا يلوذ اليه عائلهم ويتحصّن به مغرمهم ويأوي إليه طريدهم، ويستتر به شريدهم

اللهم لا تفرق بيننا وبين الغدير وأهله طرفة عين أبداً ولا تخرجنا من الدنيا حتى تجعلنا ممن وفى ببيعته والتزم بشرط ولايته.

 

جلال الدين علي الصغير

 

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