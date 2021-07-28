ماذا يعني غدير خم ؟!

د.محمد العبادي ||

غدير خم يعني أن الإسلام ينشر أشعة نوره بالإمامة ، وأن الرسالة تبقى قائمة وقيمة ينقلها أهل بيته عليهم السلام إلى الناس جميعا.

غدير خم يعني أن الأمة لها قطب تدور وتجتمع حوله وأنها ترجع إليه في أمور دينها ودنياها.

غدير خم يعني أن الطاعة لعلي عليه السلام هي طاعة لله ورسوله وأن تلك الطاعة يكتمل فيها وتتم فيها النعمة وتدوم .

غدير خم يعني أن أمر الإسلام الذي جاء به الرسول من عند الله بشيراً ونذيراً ، هو الإسلام نفسه من عند الله في تنصيب الإمام واصطفائه .

غدير خم يعني أن تعاليم الإسلام الصافية مودعة في أذن واعية وتحمل الناس على المحجة البيضاء .

غدير خم يعني أن الأمة التي رعاها الله برسوله ورسالته لازالت يد العناية الالهية ترعاها بالإمامة، ولم تتركها هملاً لكل من تغلب عليها قهراً أو مكراً.

غدير خم يعني ان الاسلام الاسلام أوسع من مسألة الأمرة والحكم ، وأنه تعليم الأمة وتربيتها وتزكيتها وإخراجها من الظلمات إلى النور بوسائل متعددة ومنها أداة الحكم .

غدير خم يعني أن تلك التضحيات الجسام التي قدمها المسلمون ستقطف ثمرتها أجيال الأمة عبر العصور .

غدير خم يعني أن الأمة ستبقى مجتمعة ،وأنها لن تفارق كتاب الله وعترته ، وأن الأمة المجتمعة على اهل بيته كلما تقدم بها الزمن تتقدم في مدارج الكمال ، وبخلاف ذلك ستكون ضعيفة تتداعى عليها الأمم.

غدير خم يعني أن الإمام علي عليه السلام هو ولي كل مؤمن ومؤمنة كما كان لهم الرسول الاعظم وأن تبقى الأمة ملتزمة بالطاعة له كما كانت لرسول الله في أمره ونهيه .

غدير خم يعني أن الدين له هداة ورعاة وحماة ، وأنهم قادة العباد وساسة البلاد .

غدير خم يعني أن علي عليه السلام الذي كان يعرف كل آية وتفسيرها وتاويلها أبليل نزلت أم في نهار ، في سهل أو في واد او جبل نزلت هو الأولى يحفظ تراث الرسول وسنته والعمل على كتابتها وتطبيقها ، وأن القرآن الذي شرحه الرسول الكريم آية فآية مستودع بنصوصه عند خليفته ولامجال ان يأتي غيره ويملي من اجتهاده ورأيه لتفسير القرآن .

غدير خم يعني أن يحفظ لنا الإمام من بعد رحيل الرسول كل خطبة وكلمة قالها ، لا أن تكتب متأخرة عن عصر صدورها.

غدير خم يعني أن النبي قد قد وضع خليفته بأمر الله لأنه يعرف مصالح الأمة ومنافعها ، بل منافع العالمين جميعا .

غدير خم يعني أن الرسول الذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من مراتب القرب له مّن يخلفه في إيصال الناس إلى مراتب الفضيلة والكمال.

غدير خم يعني وجود الإمام الذي ينهض بالأمة ويجعلها فاضلة يسودها العدل والإحسان .

غدير خم يعني أن عهد الله ورسالته وحكومته لاينالها ظالم يستحل دماء المسلمين ويستبيح اعراضهم وينهب اموالهم .

غدير خم يعني أن الناس يؤدون المودة لأهل البيت عليهم السلام، ويحترمون وصية رسول الله فيهم ، لا أن يكونوا عليهم عدواً وضداً يقطعون رؤوسهم ويأسرون نسائهم ويستحلون اموالهم .

غدير خم يعني أن الرسل والانبياء والأولياء هم سلسلة متواصلة بعضها من بعض ممتدة عبر الزمان .

غدير خم يعني أن الأمة ستبقى أمة واحدة متماسكة تتعبد الله بطاعته ، لا أن تضطرب البلاد وتأخذ بالعباد المذاهب.

غدير خم يعني أن لاتمايز لأحد على أحد إلا بالتقوى ، وأن الشعوب التي تنضوي تحت راية الاسلام هي شعوب متآلفة ومتآخية .

غدير خم يعني أن الإسلام يكتمل بلاغه وتصل أحكامه إلى الناس وأن لكل عصر وقوم إمام وهاد يهديهم إلى الصلاح والاستقامة .

غدير خم يعني أن الأمة تهوي إلى أهل البيت عليهم السلام كما تهوي الطيور إلى اعشاشها ،لانهم أهل للرحمة والمحبة والمودة وهم العروة الوثقى .

غدير خم هو عيد الأمة الأكبر لأن الله بلطفه وكرمه قد أختار لها باب نجاتها ونجاحها وتقدمها على الأمم.