دفاعا عن الشبهات في القرآن

الدكتور مجيد السامرائي إعلامي وكاتب ومقدم برامج قدم برامج تلفزيونية وإذاعية كثيرة في قناة الشرقية ,استضاف استاذا جامعيا قبل فترة . قال نصا ان ابن النبي نوح(ع) يعتبر ابن زنا. استدل بقوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ* قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِـي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إ" وقال الاستاذ الضيف وبدون تحفظ . الآية تبين ان هناك اتفاقا كان بين الله ونبيه نوح(ع) طلب منه نوح ان ينجي اهله.

فلما ارتفع الماء غطى الارض.( وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ).هنا الاية واضحة انه كان مع من كتب عليهم الغرق. ولكنه الحقها بقوله ( انه ليس من اهلك , انه عمل غير صالح) وفسر كلمة فلا تسالني ما ليس لك به علم .انه ابن زنا.هذا راي بعض علماء الجمهور

اما علماء الشيعة يقولون: {قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} الذين أمرتك بحملهم معك،وتعهدت لك بإنقاذهم،{إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}أما أهلك فهم الصالحون، لأنهم هم الذين يرثون الأرض ليصلحوها، أمّا غير الصالحين فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الكافرين، ولا يمكن أن تطلب مني أن أقرّبهم إليّ لقربهم منك، فلا فرق عندي بين عبادي جميعاً، لأنهم يتساوون أمامي في الخلق، فأقربهم إليّ أقربهم إلى خط الرسالات، وأبعدهم عني أبعدهم عن الرسالة. وهكذا تتحدد القرابة لا على أساس ما تربطه القرابة بالرسول، لان الأساس هو العلاقة الرسالية)..لا اخوض في الآراء التي وردت في هذا المضمون. لان افضل من يفسر القران هو القران بنفسه ــ ثم معاني اللغة العربيةــ. لننظر الى القران هل وردت فيه (اشارة تدل على ان العمل الغير صالح هو زنا الزوجة). وهذا هو الخطا الذي وقع فيه الاستاذ الفاضل .وغيره من المفسرين..

اليك الامثلة من القران: جاء في تفسير الميزان للسيد الطبطبائي : ان الضمير راجع إلى سؤال نوح (ع) من قوله:(رب ان ابني من أهلي) أي ان سؤالك نجاة ابنك عمل غير صالح لأنه سؤال لما ليس لك به علم ولا ينبغي لنبي ان يخاطب ربه بمثل ذلك .لان هذا امتيازا لقرابة ابناءه ليساويهم بالمؤمنين.

جاء قوله تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) يعني ان الذين لم يعملوا عملا صالحا محرومون من الجنات المذكورة. اين الزنا من هذا النص..؟ يقول تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) وقوله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ). وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) وقوله والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات) بينما للزنا حدود واسماء ناتي على بعضها:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}.{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ}

وقد تابعت النصوص التي ذكرها القران والاحاديث النبوية لم اجد نصا يقول ان الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات.. زناة . اما في معاني اللغة لا يوجد في اللغة العربية غير صالح تشير الى الزنا .. اليك الامثلة .غير صالح للاكل.. او للسكن.. او للنوم.. او للشم .او للعلاج. (وكلمة غير صالحة) .. تلك التي تعطي معنى غير مهذبة كالشتيمة التي قدمها ضيف الدكتور عبد المجيد السامرائي في الشرقية ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي