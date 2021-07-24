بايعناك يا علي بايعناك يا حسين..

هشام عبد القادر ||

تمر علينا مناسبة عظمى عيد الله الأكبر عيد الولاية عيد كمال الدين وتمام النعمة عيد الحق وأهل الحق عيد القرآن وأهل القرآن ومن ثم تليها..ذكرى التضحية الحسينية التي ستحيي قلوب الملايين في كل بلدان العالم بمختلف اللغات ذكرى ثورة الطف ثورة ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ثورة كربلاء المقدسة ..

بهذه الشعائر

نجدد فيها روح الوحدة بين دول محور المقاومة ونتذكر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس والسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي وكل الشهداء نرفع ونخط..بدمائهم روح الوحدة القلبية الإنسانية الثورية الجهادية وننظر إلى روح الشعائر الدينية الجهادية التي توحي بالوحدة والإستمرار...في الجهاد لتحرير الشعوب والمقدسات..

وتصحيح كل الإختلالات التي تشق الصف بأوساط دول محور المقاومة ونجعل الإختلافات مثل مواسم الطبيعة للخدمة فصول أربعة ترسم لنا لوحة جميلة في سفينة الوجود لتعبر بنا إلى ما وراء الفصول هو الفناء في الله العظيم الخالق...

والحمد لله رب العالمين