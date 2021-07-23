الصفحة الإسلامية

اشهد ان علي ولي الله


 

هشام عبد القادر ||

 

أعلى المقامات هي الولاية لكن كيف نوالي الله ورسوله والمؤمنون؟

سؤال بالذهن كيف نصل إلى أعلى مرتبة الولاية لهم؟

كيف نكون محسوبين عليهم ؟

مقامات الأولياء مراتب

أعلى مرتبة في الولاية

أن نعرف معاني

اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمد رسول الله

اشهد ان علي ولي الله

مراتب الأولياء كما رتبهم...ابن عربي سته مقامات..

القطب او الغوث..

امام او أئمة

أوتاد

إبدال

جباء

نقباء

كيفما يصف الواصفون. الولاية ومعانيها...

باي معتقد ومذهب ألخص المقال لا باب للولاية إلا من باب الإمام علي عليه السلام

منه ينتهل الأولياء علومهم

من يدخل من غير الباب فليس ولي

انا لا أخوض عن ما قاله الأولياء الصالحين عن الولاية وكيف نكون أولياء..اقول ما بنفسي انا من كان عقله محمد صلواة الله عليه واله وقلبه علي عليه السلام

وروحه فاطمة الزهراء عليها السلام فهو ولي لله العقل شريعة قرآنية والقلب طريقة علوية

والروح حقيقة فاطمية..فقد تخطى كل المقامات..

نسأل الله نكون ممن وصلوا للإستقامة..على الطريقة ليصلوا..إلى الحقيقة يزدادوغوث صافي غدقا

 

والحمد لله رب العالمين

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