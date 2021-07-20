قالوا، وقالَ المعصوم..

مازن البعيجي ||

ليس غريبا بعد اليوم، وحيث تعددت فيه المصاديق لمن يرفضون قدوم "المصلح الحقيقي" وليّ العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، بل ويقفون بوجه مشروعه، محاولين طمس وتخريب كل ميراث علماء مدرسة أهل البيت "عليهم السلام" سواء النجف المشرَّفة بأمير المؤمنين "عليه السلام" أو قم المشرَّفة بفاطمة المعصومة "عليها السلام" أو مشهد الرضا عليه آلاف التحية والسلام، حيث "يمرقون وينقلبون" بعض من شيعة السلطة وعملاء السفارة وعمال المخطط البريطاني الخبيث الى الوقوف بوجه كل رواية تشير الى موقع القوة والعظمة والخلاص المتمثل "بدولة الفقيه" المباركة التي كثرت الإشارات إليها من قبل المطهرين "عليهم السلام" من آل محمد. وهذا الوقوف هو في الواقع وقوفا بوجه من يمثلون الحق والصدق وتكذيب حديثهم والرواية وهو التردي بعينه والخسران مبين!

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة ١١٩ .

( فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) الزمر ١٥ .

هؤلاء الذين أكثروا السواد وزادوا في الأعداد بالضد من جبهة المعصومين "عليهم السلام" ورفعوا شعار تكذيب رواياتهم التي وردت بقم المقدسة، وحسبك من يفعل ذلك اي صنف من البشر؟!!

روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: (رجل من قم ، يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب ولايجبنون، وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين) (البحار:60/216 ، وكذا ما بعدها عن قم) .

ولم تذكر الرواية مَن يكون هذا الرجل المبشَّر به وأصحابه ، ولكن لم يعهد في تاريخ قم وإيران رجل وقومه بهذه الصفات قبل الإمام الخميني وأصحابه ، وقد نقلها صاحب البحار عن كتاب تاريخ قم لمؤلفه الحسن بن محمد الحسن القمي انتهى..

إذن: بأي ميزان نقيس من يخرج ويهين ويحرِّف القول على مثل دولة الفقيه التي وردت على لسان المعصومين "عليهم السلام"؟! وهل لعاقل أن يدرك عظمة وخطر كلام المعصوم ولهُ أن يستمر بخيانة مثل خيانة العمق العقائدي!! الذي ضحى من اجله كبار علماء مدرسة أهل البيت "عليهم السلام" مثل محمد باقر الصدر والى اخر دم زاكٍ سُفك ظلمًا وهو يدافع عن ما ورد عن أهل بيت العصمة ومن تعيَّن في رواياتهم الشريفة أنها إيران اليوم ولاغيرها مصداقا!

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ) البقرة ٤٨ .

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) آل عمران ١٠٢ .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..