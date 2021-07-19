أين علماء المسلمين مما تبتدعه الوهابية 

احترام المشرف ||

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

من سورة الحجر- آية (9)

الحمدلله كتاب الله محفوظ من عندالله من التدليس والتدنيس، ولايأتيه الباطل. من بين يديه ولا من خلفه،

ولكن، لابد لنا من وقفة لاستعراض ما يحدث للقران الكريم وللإسلام من قبل المملكة المتهاوية الأركان وملكها الزهايمري وعلماء البلاط،

وماقامت به المملكة قبل فترة مِْن ترجمة للقران الكريم للغتها العبرية. وتحريف آيات القران الكريم. لكى ترضي أسيادها م̷ـــِْن بنى صهيون والذي قام على ترجمته مجمع الملك فهد لطباعة القران الشريف، وتحتوي الترجمة. على أكثر من 300خطاء

والتي رصدها المتابع للشأن الاسرائيلي. علاء الدين أحمد

هذيه الأخطاء والتي تمس بالعقيدة بشكل مباشر،

-تحريف لأسم المسجد الأقصى الذي ذكر بالقران وترجمته باسم الهيكل، وهو مايدعيه اليهود بالهيكل المزعوم،

- وكذلك في ذكر الانبياء ذكرت الترجمة سيدنا إبراهيم وذكرت أبناؤه إسحاق ويعقوب عليهما السلام ولم يتم ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام. وأن الذبيح هو نبي الله إسحاق. وليس إسماعيل.

وأضافة الكثير من الإسرائيليات،

يأتي الافصاح عن هذه الحادثة في تحريف الترجمة للقران الكريم،

بعدأن قام ما أسمته السعودية بأمين عام رابطة العالم الإسلامي المدعو محمد العيسى، بزيارة معسكر اوشفيز في بولندا، لاحياء الذكرى المزعومة للمحرقة، والصلاة عند النصب التذكاري، وعندما يقوم العيسى بهذه الزيارة

باسم رابطة العالم الإسلامي، فهو بهذا يشرعن ويأسلم التطبيع مع العدو، الإسرائيلي وبعد أن كانت السعودية هي الداعم الأساسي لهذا الكيان الغاصب، منذ نشأته.ولكن بشكل مستتر وأن كان واضح للجميع، دعمها المادي واللوجستي رغم تسترها،

أما الآن فقد أعلنتها صراحة مملكة آل سلول بوقوفها جنب إلى جنب مع بني صهيون وبعد أن سخرت نفطها ومالها لهم الآن يقوم علماؤها بالتحريف. والتدليس. وتغيير الكتاب والسنة لما يخدم هذآ الكيان وبأسم الإسلام، وبأسم رابطة العالم الإسلامي،

السعودية تعلن في كل يوم عن زوالها. وتنخر أعمدة عرشها بيدها الآثمة الملوثة بدماء المسلمين في شتى بقاع الآرض، وهي التى تمول مـِْن استحوذ عليهم الشيطان ليعيثوا في الأرض فساد ويهلكوا الحرث والنسل في بلدانهم،

ونهاية كل ظالم إلى زوال وهذي سنة الله في الآرض،

ما يدعوا للعجب! هو ما يحدث لعلماء المسلمين في كل العالم الإسلامي،

من علماء السنة بمذاهبه الأربعة وعلماء الشيعة بكل أطيافه،

أين هم ممايحدثه الوهابيون. وعلماء الوهابية من تدليس للشريعة الإسلامية، وتحريف لكتاب الله العزيز وفتاوى تسيئ للإسلام. ونبي الإسلام،

لندع السعودية وما تقوم به في حقها وفي حق الدول العربية والإسلامية، وستجنى وبال سياستها الرعناء

لَـگِنْ ليس من حق السعودية. ولا أي بلد أن يجعل مِْن الإسلام هو الغطاءلجرائمه وانتهاكاته،

وليس من حق العلماء السكوت عما يحدث بأسم الإسلام، فهم من عليهم حماية الإسلام،

أليس هم ورثة الأنبياء وعليهم حماية الدين م̷ـــِْن الأدعياء المبتدعين فيه

على علماء الٱمة

أن لايقفوا على الحياد فيما يحدث للإسلام، من تشويه وللقران مـِْن تحريف وتغيير ومن مسخ للهوية الإسلامية، وجعل الإسلام دين القتل. والذبح. والتخويف. واشاعة الفتن

أو الاباحية، وتحليل ماحلل الحاكم. وتحريم ماحرم. وعدم الانتماء للهوية الإسلامية الحقة،

عليهم أن يحيدوا الإسلام على أن يكون في خدمة الملك. وأتباع الملك.

على العلماء أن يضعوا حد لمن يتلاعب بالفقه الإسلامي كيفما يشاء حاكمه ليشرعن للعامة أن كل ما يحدث هو من الإسلام،

أين الآزهر الشريف. إين المجلس الاعلى الشيعي. أين المراجع الإسلامية، أين بقية علماء رابطة العالم الإسلامي،

لماذا هذآ السكوت والتغاضى عن ما يقوم به علماء الوهابية،

التحدث باسم الإسلام. ليس شأن السعودية

تحريف ترجمة القران الكريم ليس من دستور السعودية،

المنكرات التى تحدث مِْن فتوى علماء الوهابية ليس أمراً داخلياً للسعودية،

يجب على علماء المسلمين التحرك وإصدار بيان يفند فيه كل مايصدر بأسم الإسلام وكل ما يسيئ للإسلام،

على علماء المسلمين. أن لا يكتفوا بخطبة الجمعة، وبالدروس التي يلقونها.

عليهم رفع راية جهاد الكلمة، لحماية الإسلام. والقران. والمقدسات الإسلامية. والفقه الإسلامي،

العلماء هم مـِْن علمونا أن من رأى منكم منكراً فعليه أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وما حدث ويحدث للعقيدة هو عين المنكر

العلماء هم من علمونا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس،

أما أن تقفوا وتكون لكم كلمة فيما يحدث وأنه ليس من الإسلام في شئ،

او أن تصدروا فتوى بأن كل مايقوم به علماء الوهابية هو الحق، لنعرف

ليكن لكم موقف ياعلماءنا ولاتتركونا نتخبط ضرب عشواء،

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

من سورة البقرة- آية (286)