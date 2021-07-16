الصفحة الإسلامية

جهادنا حج الله الأكبر...


 

هشام عبد القادر ||

 

أراد ال سعود من إغلاق أبواب الحج الهدف منع وصول مختلف الوان البشرية إلى بيت الله الذي فيه أذن وإعلان وبراءة من المشركين..ورغبة  أن لايكون هناك تلبية القلوب المؤمنةبرفع كلمة الله اكبر والبراءة من المشركين.

وتكميم..افواه المسلمين ليس بكمامة..طبية ضد كورونا بل تكميم افواه المسلمين التي تلبي الله ..بقلوب تسعى للعودة..إليه في أيام معلومات يذكر فيه اسمه ..

نعلن بإن الجهاد هو حج لله ما دام وفيه البراءة من المشركين ..

فيجب على كل الأمة الإسلامية إعلان الجهاد في سبيل الله وسبيل الله واضح رفض الطغاة والظالمين المعتدين ...

وسبيل الله واسع لا تحصى ابوابه..

من هنا ننطلق المسيرة مع ابا عبد الله الحسين عليه السلام أبا الأحرار لرفض الحكام الطغاة الذين غيروا وبدلوا معالم الدين الإسلامي وجعلوه...هزوا ...

ونحن دعوتنا جهادية بكافة أنواع الجهاد....الذي لا تحصى أبوابه..

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهادنا حج الله الأكبر...
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ..الحج ٣٨ .
منع الْـمُؤْمِنِينَ مـِن البلد الأمين
الشيخ جلال الدين الصغير : حُسن وسوء العاقبة منهج نجد مصاديقه في روايات اهل البيت ع عن علامات الظهور الشريف
سیماء اهل النار  في القرآن الکریم /٢
كلام ..يحتاج فهم ..
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو واجبنا كمنتظرين في الثأر للإمام الجواد عليه السلام؟
هل وصل الأنبياء إلى كل زاوية من زوايا الأرض.
مجلس حسيني ــ دحو الارض في القران
مجلس حسيني ـــ الامام الجواد وموقفه من العباسيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك