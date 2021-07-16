جهادنا حج الله الأكبر...

هشام عبد القادر ||

أراد ال سعود من إغلاق أبواب الحج الهدف منع وصول مختلف الوان البشرية إلى بيت الله الذي فيه أذن وإعلان وبراءة من المشركين..ورغبة أن لايكون هناك تلبية القلوب المؤمنةبرفع كلمة الله اكبر والبراءة من المشركين.

وتكميم..افواه المسلمين ليس بكمامة..طبية ضد كورونا بل تكميم افواه المسلمين التي تلبي الله ..بقلوب تسعى للعودة..إليه في أيام معلومات يذكر فيه اسمه ..

نعلن بإن الجهاد هو حج لله ما دام وفيه البراءة من المشركين ..

فيجب على كل الأمة الإسلامية إعلان الجهاد في سبيل الله وسبيل الله واضح رفض الطغاة والظالمين المعتدين ...

وسبيل الله واسع لا تحصى ابوابه..

من هنا ننطلق المسيرة مع ابا عبد الله الحسين عليه السلام أبا الأحرار لرفض الحكام الطغاة الذين غيروا وبدلوا معالم الدين الإسلامي وجعلوه...هزوا ...

ونحن دعوتنا جهادية بكافة أنواع الجهاد....الذي لا تحصى أبوابه..

والحمد لله رب العالمين