الصفحة الإسلامية

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ..الحج ٣٨ .


 

مازن البعيجي ||

 

متى تخلى الله "سبحانه وتعالى" الخالق العظيم عن المؤمنين الصادقين ومن ينطبق عليهم الإيمان والإخلاص والورع والتقوى؟ بل متى تغيرت مفاهيم القرآن والسنن الإلهية والايات التي وعدت المؤمنين بالنصر والغلبة؟

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) التوبة ١٤.

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) محمد ٧.

هذا الوعد العظيم الذي وعدنا به الله القادر والعالم والمطلع على مقادير الأمور ومجريات الأحداث وما يتصل بها ويؤثر فيها. نعم ولعل مايُطلب منا هو نوع إنجاز تكليف وتحديد هدف بأيمان واقعي والانضمام الى معسكر حسين العصر الوحيد والالتحاق به مبرئٌ للذمة ويفرغ رقبة المرء من الشبهة وورطة الضياع والاشتباه، ومن هنا تأتي تأكيدات علماء مدرسة أهل البيت "عليهم السلام" لأتباعهم تحريم التصدي دون رتبة الإجتهاد الحقيقية، بل يذهب الكثير إلى الأعلمية وليس فقط الإجتهاد لخطورة قيادة الناس والتصدي دون علم يحرز معه المكلَّف براءة الذمة والسير ضمن منهج أهل البيت "عليهم السلام" الذين هم عدل القرآن، بل هم ذات القرآن ومنطقه ولسانه والبيان.

فمن يسير ضمن هذا الحد والمنهج والخارطة سيحضى بكل يسير على عون الله القادر كما نطقت الآية، بل وسوف يُفتَضح بلاشك أي منهج خالف منطق الآية دون أدنى شك في عدل الله وصدْقِ وعيده.

(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) الكهف ١٠٤ .

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ..الحج ٣٨ .
منع الْـمُؤْمِنِينَ مـِن البلد الأمين
الشيخ جلال الدين الصغير : حُسن وسوء العاقبة منهج نجد مصاديقه في روايات اهل البيت ع عن علامات الظهور الشريف
سیماء اهل النار  في القرآن الکریم /٢
كلام ..يحتاج فهم ..
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو واجبنا كمنتظرين في الثأر للإمام الجواد عليه السلام؟
هل وصل الأنبياء إلى كل زاوية من زوايا الأرض.
مجلس حسيني ــ دحو الارض في القران
مجلس حسيني ـــ الامام الجواد وموقفه من العباسيين
مسيحان في آخر الزمان ،عيسى ليس وحدهُ مسيحا.(1)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك