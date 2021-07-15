منع الْـمُؤْمِنِينَ مـِن البلد الأمين

احترام المشرف ||

لابد من هدم المعبد الوهابي على من فيه ممن يهدمون الإسلام ركنا ركن، ويفترون علىالله الكذب ويقولون مالم يقله الله، ويمنعون ما أمر الله به أن يوصل.

( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، من سورة البقرة- آية (125)

الله سبحانه يبين لنا أمان البيت الحرام، وأمان البلد الأمين، وبني سعود يقولون غير ذلك ويفرضون غير ما فرض الله سبحانه وتعالى ، يمنعون حجاج بيت الله الحرام من الوفود وإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام بأي حق يمنعون المسلمين من الحج؟ ومن خولهم في منع زوار بيت الله الحرام وحجتهم الداحضة كورونا .

أليس فيهم من يقرأ القرآن ويتدبر آياته ؟هل نصدقهم أم نصدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد ، والذي تعهد بالأمان لهذا البلد ولمن دخله كان مؤمن أو غير مؤمن وهذا الأمان الذي تعهد به ملك الملوك وجبار السموات والأرض يشمل الأمن من كل الأخطار والأمراض والآفات وكل ماهو غير آمن على الناس في بقاع الأرض فهو آمن في مكة وذلك وعد من الله.

يقول سبحانه وتعالى:

( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْـمَصِيرُ)، من سورة البقرة- آية (126)

هذا وعد الله وهذا قرار آل سعود وعلماء البلاط، فمن ڵـه الطاعة قرار منع الحج من السلطات السعودية يعتبر إنتهاك لحقوق المسلمين ومنعهم من إقامة شعائر الله التي أمرنا بها، ناهيك أن هذا القرار يأتي والمراقص والملاهي مفتوحة ولاخوف عليهم من كورونا ولاهم يحزنون، الفيروس لن يأتي إلا لمن لبس ثياب الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك.

أين علماء المسلمين ؟ أين حكام المسلمين ؟ لماذا لايناقشون ما تقرره السعودية من شؤون تخص الإسلام والمسلمين ومناسكهم ومقدساتهم ؟

فهذا ليس شأن داخلي للسعودية، قرار منع الحج يخص كل مـِْن قال لٱ إله الا الله محمد رسول الله، فلايحق لدولة واحدة أن تنفرد بقرار مثل هذا وأي دولة إنها دولة آل سعود التي هي ممرغة بدماء المسلمين وتنفث سمومها في كل مكان، والآن تتابع أوامر أسيادها بمنع الحج ويتبعها علماء يشرعنون كلما أراد حكامهم!

أين كان قرار المنع التام

أو التقليص لعدد الحجاج فهذا ليس من حقهم ولايدخل ضمن سلطتهم، هم بهذا يعرفوا من لم يعرف أن الحرم المكي تحت سيطرة بني سعود كما هو الأقصى الشريف تحت سيطرة بني صهيون.

وإذا أتينا على مواقف الدول الإسلامية من هذا القرار منها من أثر الصمت وكأن لاشيء يعنيه ومنهم من تكلم على إستحياء خشية أن يُغضب أحد،

وعُلماء الأمة أين هم؟ لاندري. الحج يمنع على أكثر من مليار وثلاث مائة مليون مسلم بقرار سعودي، وفي الوقت الذي العالم أجمع يبدأ في فتح الحظر الذي فرض بسبب فيروس كورونا بما فيهم السعودية، يُصدر قرار بمنع الحج أو تقليصه؛ ليسجل التاريخ أنه حدث لبيت الله الحرام من حكام بني سعود مالم يحدث فيه منذ أن بناه سيدنا إبراهيمعليه السلام.

وكما كان الأنصار هم من أيد الرسالة المحمدية، هم الآن من يجهرون بموقفهم الصريح الواضح من منع الحج وعلى العالم الإسلامي أجمع بحكامه وعلمائه وكل من شهد أن لٱ إله إلا الله محمد رسول الله، أن يقفوا ضد هذا القرار ويمنعوا السعودية من التحكم في شعائر الإسلام ، سكتم كثيرا وتغاضيتم كثيرا، ونمتم نوما طويلا طويلا، أفيقوا من سباتكم الذي طال، ولا تجعلوا الأسلام غريبا ليس ڵـهُ ناصر.

( فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ)، من سورة البقرة- آية (279).

بلغ الوهن حده في المسلمين، والسبب الأولْ العلماء ومن بعدهم الحكام حقيقة الشريعة أن يكون الحاكم تحت مشورة العالم أما الًيَوُمًِ فقد أصبح العالم يشرعن مايريده الحاكم وهذا ما أصاب الأمة بالوهن فيما بينها والهوان أمام عدوها.

ْ ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)من سورة البقرة- آية (286)