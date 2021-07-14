كلام ..يحتاج فهم ..

هشام عبد القادر ||

البعض يشمر بالبحث عن الحق...

والحق واضح علي مع الحق والحق مع علي ...

الحق يدور مع علي حيثما دار...

اذا لا تتعب نفسك بالبحث..فالحق واضح..

والبعض يقول لا يعلم بالحق إلا الله ...ويخارج نفسه .....

وطرف آخر يتعب نفسه بالبحث بين سطور القرآن لعله يجد كنز من العلم يجادل به او يظهر قدراته ...

نقول لا تتعب نفسك القرآن مع علي وعلي مع القرآن .

فاسألوا أهل الذكر..أقرب مسافة لنتعلم...

كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ..

هنا نقطة الحسم للبحث والتشمير والجهد كيف نعرف ولاية الإمام علي عليه السلام..

كيف نعرف دولة الإمام علي وعدالته...

كيف ...نصل إلى أعلى مرتبة بالولاية ...

كيف نعرف الولاية في أنفسنا الباطنة ثم الظاهرة ثم معرفة الإنسانية والوجود...

اما الحق الذي يريد يعرف الحق فهو واضح مع علي حيثما دار يدور الحق حوله يدور...معه..

والنصر موعود لمن ينصره..

والحمد لله رب العالمين..

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