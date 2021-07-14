مجلس حسيني ــ دحو الارض في القران

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا }(النازعات 31)

قبل البحث في موضوع دحو الارض ومعاني الدحو , نتأمل في خلق السماوات والارض,, وما هو أول شيء خلقه الله, لان هذا الموضوع يختلف فيه فقهاء المسلمين من المذاهب الاسلامية .. هناك من يقول انه الماء ومن يقول انه نور محمد . الراي الثاني هو قول الشيعة ,فما هو الدليل على ذلك في الحديث والقران ..؟

وردت عندنا روايات تبين من هو أول خلق لله تعالى ما ورد عن النبي (ص): (اول ما خلق الله روحي) وورد ان اول ما خلق الله العقل)،عن الصادق(ع): (قال تعالى يا محمد اني خلقتك وعلياً نوراً بلا بدن قبل ان اخلق سماواتي وارضي وعرشي فلم تزل تهللني وتمجدني)..

الراي الاخر يقول :ان الماء أول صنع في عالم الخلق، وقد شرح المازندراني في (شرح اصول الكافي) هذا الاختلاف وقال بان لا خلاف بين هذه الروايات لان هذه الثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالحيثيات... الماء والعقل ونور محمد (ص). أما كون الماء أول المخلوقات، المراد منه اول موجود جسماني" مادي "( لا اول الموجودات مطلقاً ) .

عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله (ص) فأقبل علي(ع) فقال له النبي (ص)مرحبا بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف سنة، قال: ابن عباس فقلنا: يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال نعم، إن الله خلقني وعليا من نور واحد قبل خلق آدم بهذه المدة ثم وضعه تحت العرش, فانقسم ذلك النور الى قسمين, الى عبد الله فاولدني, والى عمي ابي طالب فاولد علي, فانا وعلي من نور واحد .ثم خلق الأشياء من نوري ونور علي عليه السلام، وجعلنا عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة، فهللنا فهللوا، وكبرنا فكبروا، فكل من سبح الله وكبره فإن ذلك من تعليمنا.

**وللشيخ صالح بن عبد الوهاب الحلي المشهور ابن العرندس قصيدة معبرة عن هذه العقيدة يقول: هم النور نور الله جل جلاله ** هم التين والزيتون والشفع والوتر** مهابط وحي الله خزان علمه ** ميامين في أبياتهم نزل الذكر** وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ** ومكنونة من قبل أن يخلق الذر** لولاهم لم يخلق الله آدما ** ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو **ولولا هم نار الخليل لما غدت ** سلاما وبردا وانطفا ذلك الجمر**هم سر موسى والعصى لما عصى ** أوامره فرعون والتقف السحر** سرى سرهم في الكائنات وفضلهم * وكل نبي فيه من سرهم سر..!!

** ـ روي شيخ الإسلام الحمويني في فرائد السمطين والخطيب الخوارزمي في المناقب عن أبي هريرة عن النبي(ص) قال : « لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجداً وركعاً قال آدم : هل خلقت أحداً من طين قبلي ؟ قال لا يا آدم قال فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيأتي وصورتي قال هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك ، هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي لولاهم ما خلقت الجنّة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجنّ فأنا المحمود وهذا محمّد وأنا العالي وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا الاحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين آليت بعزّتي ان لا يأتينّ أحد بمثقال ذرّة من خردل من بغض أحدهم إلاّ أدخله ناري ولا اُبالي يا آدم هؤلاء صفوتي بهم أنجيهم فإذا كان لك إليّ حاجة فبهؤلاء توسّل(الغديرج ۲ ].

ــــ بعد هذه الجولة اعود الى الآية المباركة :ما معنى دحو الأرض؟ قال العلماء كلمة دحو لها معاني عديدة . منها دَحَا الحَجَرَ : رَمَى بِهِ، دَفَعَهُ ودحرجه هذه لو اطلقت على الحجر./ دَحَي البَطْنُ الذي اِسْتَرْخَت بطنه وَتَدَلَّت إلَى أَسْفَلَ. دَحَا الْمَاشِيَةَ : سَاقَهَا وسار خلفها.وحين يقول القران الكريم: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا* هنا الاشارة الى الله تعالى هو من دحا الارض, ومعنى {دحا اللهُ الأرضَ بَسَطَها ومَدَّها ووَسَّعَها على هيئة مدورة تصلح للسُّكن والعيش فيها .اذن دحاها, أي وسعها وبسطها بجميع الوسائل التي يمكن للإنسان ان يعيش فيها .مهدها بحيث تصبح صالحة للسكن والزراعة والاعمار.

***لو رجعنا الى قواميس اللغة العربية لفهم معاني الفاظ القران .. يقول فقهاء اللغة : مصطلح " دحاها " أي جعلها كالدحية" البيضة " وهو ما يوافق أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض فهي مدورة كالبيضة .وهذا اللفظ القرآني العجيب قاله القران قبل ان ان يكون هناك مكرسكوب بل مجرد نظريات غير مدعومة بالصور والدليل العلمي .. كان الاعتقاد السائد في العصور القديمة حول شكل الأرض بأنها قرص مسطح بشكل سطح مستوٍ عائم في المحيط، وتحيط به السماء على شكل وعاء مقلوب، ظل هذا التصور في المجتمعات الشرقية وبلاد ما بين النهرين ،الى زمن كرستوف كولومبوس،كانوا يقولون ان الارض قرص مستوي .. كما رسم العالم هكتاتيوس الملقب أبي الجغرافيا خرائط عديدة على أساس القرص المستدير ،والسبب وراء ذلك هو غياب العلم والقدرة البحثية من جهة، بالإضافة إلى سطوة الكنيسة التي كانت رؤيتها مطلقة غير قابلة للطعن أو النقاش، حتى لو كان النقاش علمياً، وهذه الأمور جعلت من نظرية الشكل المسطح للأرض أصيلة على مر آلاف السنين.

** اما المقطع الثاني من الاية : وجاء في‏(‏صفوة التفاسير‏) ان قوله (‏والأرض بعد ذلك دحاها‏)‏ أي ان الأرض بعد خلق السماء بسطها ومهدها للسكن البشري والحيواني .. وهذا السكن يحتاج الى اساسيات لا بد منها والا لا تقوم الحياة . ف‏(‏أخرج منها ماءها ومرعاها‏)‏ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة‏,‏ وأجري فيها الأنهار‏,‏ وأنبت فيها الكلأ والمرعي مما يأكله الناس والأنعام‏'.‏جاء في‏(‏المنتخب في تفسير القرآن الكريم‏):'‏والأرض بعد ذلك بسطها ومهدها لسكن أهلها‏,‏ وأخرج منها ماءها بتفجير عيونها‏,‏ وإجراء أنهارها‏,‏ وإنبات نباتها ليقتات به الناس والدواب‏..وتنتظم الحياة ((هذا الاستعراض يدل علي أن المفسرين يجمعون علي أن من معاني دحو الأرض هو إخراج الماء والمرعي من داخلها‏,‏علي هيئة عيون وانهار وبحار وإنبات النبات‏.‏ فيكون كل هذا يعني الخلقة(خلق السموات والارض). والخلقة لهذه الكيفية تعني "دحو الأرض في العلوم الكونية"

أولا‏:‏ إخراج كل ماء الأرض من جوفها‏:‏ يعتبر كوكب الأرض من أغني كواكب في مجموعتنا الشمسية بالمياه‏,‏ ولذلك يطلق عليه اسم‏(‏ الكوكب المائي‏)‏ أو‏(‏ الكوكب الأزرق‏)‏ وتغطي المياه نحو‏71%‏ من مساحة الأرض‏,‏ بينما تشغل اليابسة نحو‏29%‏ فقط من مساحة سطحها‏,‏ وقد حار العلماء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من المياه علي سطح الأرض‏,‏ من أين أتي؟ وكيف نشأ؟..وقد وضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرض‏,‏ هناك راي وهو اجتهاد فقط يقول:ان نشأة الماء في الأرض كانت في المراحل الأولي من خلق الأرض‏,‏ يعني سبقت خلقة التراب والصخور .وذلك بتفاعل غازي الأيدروجين والأوكسيجين في في الغلاف الغازي المحيط بالأرض فتكون الماء.. الراي الثاني:أن ماء الأرض أصله من جليد المذنبات ‏يعني اصل الماء كان في المذنبات وهي النجوم..ثم ذاب او نزل الى الارض بشكل مطر..

الثالثة: تري أن كل ماء الأرض أخرج أصلا من داخل الأرض‏.‏والشواهد العديدة التي تجمعت لدي العلماء تؤكد أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من جوفها‏,‏ ولايزال خروجه مستمرا من داخل الأرض عبر العيون..

راي اخر: هل تعتبر جميع الغازات التي تحيط الغلاف الجوي للأرض خرج من جوفها‏:‏بتعبير ادق هل تعتبر جميع الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين في أماكن مختلفة من الأرض او بسبب حرارة الشمس وارتفاعها في طبقات الارض هي صناعة الارض او مستقلة في التكوين..؟

الجواب :اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلي أكثر من‏70%‏ من الغازات والأبخرة البركانية‏,‏ بينما يتكون الباقي من اخلاط مختلفة من الغازات التي اكتشفت نسبتها.:.مثل الاوكسجين وثاني أكسيد الكربون‏,‏ والإيدروجين‏,‏ وحمض الكلور والنيتروجين‏,‏وغازات الميثان والأمونيا وغيرها‏.‏

*لذلك يصعب تقدير كمية المياه المندفعة علي هيئة بخار الماء إلي الغلاف الجوي الغازي للأرض من فوهات البراكين الثائرة‏,‏ علما بأن هناك نحو عشرين ثورة بركانية تحدث خلال حياة كل فرد منا‏,‏ ولكن مع التسليم بأن الثورات البركانية في بدء خلق الأرض كانت أشد تكرارا وعنفا من معدلاتها في الوقت الراهن ..

الراي الثالث ‏:‏ان سبب وجود الماء والغازات تاتي من حالات الصهر للصخور في وقت البراكين وهي مصدر مياه وغازات الأرض‏:‏

ولكن ثبت أخيرا أن المياه تحت سطح الأرض توجد علي أعماق تفوق كثيرا جميع التقديرات السابقة‏,‏ كما ثبت أن بعض مياه البحار والمحيطات تتحرك مع رسوبيات قيعانها الزاحفة إلي داخل الغلاف الصخري للأرض بتحرك تلك القيعان تحت كتل القارات‏,‏ ويتسرب الماء إلي داخل الغلاف الصخري للأرض‏.‏ عبر شبكة هائلة من الصدوع والشقوق التي تمزق ذلك الغلاف في مختلف الاتجاهات‏,‏ وتحيط بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين‏150,65‏ كيلومترا‏.‏

**علي ذلك فقد أصبح من المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف الصخري للأرض في بدء خلقها هو المسئول عن تكون كل من غلافيها المائي والغازي‏,‏ ولاتزال ثورات البراكين تلعب دورا مهما في إثراء الأرض بالمياه‏,‏ وفي تغيير التركيب الكيميائي لغلافها الغازي وهو المقصود بدحو الأرض‏.‏واثبت العلم حقيقة أن الماء هو السائل الغالب من الانصهارات الصخرية

عندما تنصهر الصخور البركانية تبدأ اجزاءها في التبلور بالتدريج‏,‏ تكون بلورة .. بنفس الوقت تتضاغط الغازات الموجودة فيها ‏,ثم تتزايد ضغوطها حتي تفجر الغلاف الصخري للأرض بقوة تصل إلي مائة مليون طن‏,‏ فتشق الغلاف وتبدأ الغازات في التمدد‏,‏ والانفلات ,ويندفع كل من بخار الماء والغازات المصاحبة لعملية الانصهار إلي خارج فوهة البركان والشقوق مرتفعة إلي عدة كيلومترات لتصل إلي مساحة كبيرة فوق مستوى سطح البحر‏),‏ وقد تصل بعض الثورات البركانية بين ‏(30‏ ـ‏80‏ كيلومترا فوق سطح البحر وبدرجة حرارة ما بين‏500,250‏ درجة مئوية , ثم يعاود الهبوط إلي الأرض بسرعة تصل إلي‏200‏ كيلومتر في الساعة .. اما الماء المكثف من الانفجارات البركانية تبقي عالقة بالغلاف الجوي للأرض لفترات طويلة ثم تنزل فتجرف معها كميات هائلة من الرماد البركاني مكونا تدفقا للطين البركاني الحار علي سطح الأرض في صورة من صور الدحو‏.‏منذ أيام ثار بركان في احدي جزر الفلبين فغمرت المياه المتكونة أثناء ثورته قرية مجاورة آهلة بالسكان بالكامل‏.‏وقد يصاحب الثورات البركانية خروج عدد من الينابيع‏,‏ والنافورات الحارة وهي ثورات للمياه والأبخرة شديدة الحرارة تندفع إلي خارج الأرض بفعل الطاقة الحرارية العالية المخزونة في أعماق القشرة الأرضية‏.‏

رابعا‏:‏ دورة الماء حول الأرض‏:‏شاءت إرادة الخالق العظيم أن يسكن في الأرض هذا القدر الهائل من الماء‏,‏ الذي يكفي جميع متطلبات الحياة علي هذا الكوكب‏,‏ ويحفظ التوازن على سطحه‏,‏ كما يقلل من درجة الحرارة في الارض .‏هذا القدر الذي يكون الكتلة المائية للأرض موزونة بدقة بالغة‏,‏ فلو زاد قليلا لغطي كل سطحها‏,‏وهلك من في الارض . ولو قل قليلا لقصر دون الوفاء بمتطلبات الحياة عليها‏.‏

نقطة اخرى .. لكي يحافظ ربنا‏(‏تبارك وتعالي‏)‏على هذا الماء من التعفن والفساد‏,‏ حركه في دورة اعجازية تعرف باسم دورة المياه في الطبيعة واصلها دورة المياه في الارض يحمل الغلاف الجوي‏380,000‏ كيلو متر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي‏, فيكون معنى دحو الارض (معناه إخراج غلافيها المائي والغازي من جوفها‏) وقد ثبت علميا أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تعالي من داخل الأرض عن طريق الأنشطة البركانية المختلفة المصاحبة لتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض‏.‏اما أكثر الغازات اندفاعا من فوهات البراكين هو ثاني أكسيد الكربون‏,‏ وهو من لوازم عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بتنفيذها النباتات الخضراء مستخدمة هذا الغاز مع الماء وعددا من عناصر الأرض لبناء خلايا النبات وزهوره‏,‏ وثماره‏,‏ ومن هنا عبر القرآن الكريم عن إخراج هذا الغاز المهم وغيره من الغازات اللازمة لإنبات الأرض من باطن الأرض تعبيرا مجازيا بإخراج المرعي‏,‏ لأنه لولا ثاني أكسيد الكربون ما أنبتت الأرض‏,‏ ولا كستها الخضرة‏.‏

علي عادة القرآن الكريم ,عبر عن الحقائق الكونية .إخراج كل من الماء والغازات من داخل الأرض بأسلوب لا يفزغ العقلية البدوية في صحراء الجزيرة العربية وقت نزوله‏,‏ فقال‏:‏( والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها) والعرب في قلب الجزيرة العربية كانوا يرون الأرض تتفجر منها عيون الماء‏,‏ ويرونها مكسية بالعشب الأخضر بمجرد سقوط المطر‏,‏ ففهموا هذا المعني الجميل من هاتين الآيتين الكريمتين‏,‏

ثم نأتي نحن اليوم فنري في نفس الآيتين رؤية جديدة مفادها أن الله‏‏ يمن علي الأرض ومن يحيا علي سطحها أنه‏‏ قد هيأها للعمران بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والترابية ماءَ وغازات من جوفها حيث تصل درجات الحرارة الي آلاف الدرجات المئوية مما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة‏,‏ وببديع الصنعة‏,‏ وتمام الحكمة‏,‏ كما يشهد للنبي الخاتم (ص) انه تلقي الوحي من عنده تعالى ..

** لو لم يكن نبينا موصولا بالوحي , ومعلما من قبل خالق السموات والأرض‏,‏لم يكن أحد من الخلق وقت تنزل القرآن الكريم ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بحقيقة ان كل ماء الأرض‏,‏ وكل هواء الأرض قد أخرجه ربنا من داخل الأرض‏,‏ وهي حقيقة لم يدركها الإنسان الا في العقود المتأخرة من القرن العشرين . ورسولنا (ص) الأمين تلقي هذا الوحي الرباني وبلغ الرسالة‏,‏ وأدي الأمانة‏,‏ ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين‏,‏وكفى بالله شهيدا‏...

(**) يذكر السيد الخوئي قدس في كتابه (البيان في تفسير القرآن، "ومن الاسرار التي أشار إليها القرآن الكريم كروية الأرض قوله تعالى:(وَأَورَثنَا القَومَ الَّذِينَ كَانُوا يُستَضعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا)وقوله( فَلَا أُقسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ )، في هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها, وفيها إشارة إلى كروية الأرض، فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزء آخر، فيكون تعدد المشارق والمغارب في نفس اللحظة , وهذا لا يحدث الا في الارض الكروية .. وهي صورة علمية واضحة.

ويوم دحو الأرض هو الخامس و العشرون من شهر ذي القعدة ، وهو يوم مبارك يُستحب فيه الصوم ، فعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا غُلَامٌ فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَ الرِّضَا (ع) لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ .فَقَالَ: " لَيْلَةُ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُلِدَ فِيهَا إِبْرَاهِيمَ (ع) ووُلِدَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَ فِيهَا دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ ، فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ صَامَ سِتِّينَ شَهْراً " .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا الامام الرِّضَا (ع) ـ فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، فَقَالَ : " صُومُوا ، فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً " قُلْنَا : جُعِلْنَا فِدَاكَ ، أَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟ قَالَ : " يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ‏ الرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ ، وَ نُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، وَ هَبَطَ فِيهِ آدَمُ ( ع) ". هكذا اوصى جميع الائمة عليهم السلام بصيام يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وذلك لكثرة الثواب ومحو السيئات, واستجابة الدعاء. وهناك ادعية مختارة عند المعصومين خاصة بهذا اليوم .

ومن المستحبات زيارة الامام الرضا(ع) وقد حثّ عليها حثاً بالغاً. وهي مخصصة بهذا المعنى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ, السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ السَّلَامُ وتستمر بتعدد صفات الامام وصفات اباءه

تَقُولُ اللَّهُمَّ توجهت الى وليك رَجَاءَ رَحْمَتِكَ فَلَا تُخَيِّبْنِي وَ لَا تَرُدَّنِي بِغَيْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَارْحَمْ تَقَلُّبِي عَلَى قَبْرِ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ زَائِراً تائبا من ذنوبي وانت وجيها عند الله .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَوَلَايَتِهِمْ اللهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ وجَحَدُوا نبيك بال بيته .وحَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ.. اللهم العن قَتلة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَةِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وقَتَلَةِ أَلِ بَيْتِ محمد(ص).

ذكر أحد الخطباء في رثاء الحسين(ع)أيقتل ظمآناً حسين بكربلا وفي كـل عـضـوٍ من انامـلـه بحـرُ..وما المقصود ان فاطمة ماء الفرات لها مهـرُ؟ .في أمالي الطوسي :رواية :قال رسول الله لفاطمة : ما أنا زوجتك ، ولكن الله زوجك وأصدق لك الخمس مادامت السماوات والأرض. وحين يدخل الخمس بكل ما يغنم الانسان فهو لفاطمة واولادها .في رواية عن رسول الله ( ص) : مهر فاطمة في السماء (خمس الأرض)وعن الباقر(ع) قال : جعلت نحلتها من علي ( ع) خمس الدنيا وثلث الجنة ، هذا كله قليل في حق فاطمة الزهراء عليها السلام .

رواية عن الصادق(ع) اخراج كفي ابي الفضل العباس يوم القيامة ,, وقولها الهي احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين ..///يوم القيامة توكف الزهرة الزجية *** وتبدي شكايتها الى رب البرية* تبدي الشكاية والملائك حولها وكوف **** في وين ابو فاضل ابا اشوف ** ساعة ولن عباس جايلها بلا كفوف ...تشبكه وتكله يا عزيزي يا ضوا العين ... جفوفك يبو فاضل دكلي رايحه وين ... يكلها اقتطعوا من اجل الحسين..... هذا جزء من وفاءها لأبي الفضل العباس ......

تصيح بصوت اه يا فكد الأحباب ... والله شموحشة يا دار الاطياب == ولن هناك صيحة من ورا الباب ... انا ام عباس اجيتج لا تفزعين ==بجت زينب ونادت تلكنها .. بالله وياي كومن ساعدنهه ... هاي ام البنين الراح منها ...ميامين اربعة وبالحرب نفلين ..==

بجت زينب ونادت اه يا حزني .. ولفتها ام البنين بضلع محني تنتحب وتصيح يا حسين يبني . شلون ام البنين صياح صاحت ... تصيح حسين يبني روحي راحت.. تكلنه الحرم عجت وناحت .... وزينب ابلعزه كسرت الصوبين .... تكلها هنا يا ام البنين الله يجبرج ... ببو فاضل واخوته صار كسرج .. يا مفكود هم بيك الزمان يعود ... وهم طيب الليالي وترد لينه ردود .... وترد جفوف ابو فاضل للزنود ... وتتلايم انوب جروح الاكبر ..