من الأول إلى الأخر ..

هشام عبد القادر ||

· علم رياضي..وفلسفي.

الأرقام العددية...سر معرفة مثلها مثل بقية العلوم كلها تصل بنا إلى توحيد الله ولكن علم الأعداد اسهل العلوم التي تثبت النتيجة واحدة مضبوطة وصحيحة وبعدة قواعد مختلفة.

فلسفة بداية الأعداد الصفر ثم الواحد ولكن لا نهاية لها .....اذا كيف نقول للعالم الوجودي ان له بداية وليس له نهاية او كما يقول البعض له نهايةويقول أيضا ليس له بداية ...هنا السؤال ..بدئنا من الصفر ولكن هل ننتهي برقم معين . والله المستعان ...فلسفة عددية تكشف معاني ازلية إن الصفر لا شئ غير محدد ولا محدود اي البداية لا يمكن معرفتها..بالكيفية فهي صفر معلوم.. ثم الواحد ..رقم معلوم ..وما لا نهاية للأرقام..العددية ....اذا الناتج للعلم إن البداية غير محددة بصفة الشئ لأنها لا شئ صفر لا شئ محدود او معلوم ولكنه شئ مع الشئ الواحد ..وشئ مع الأشياء العددية كلها...

النتيجة البدايات غير محدودة والنهايات ما لانهايات.

..الله اكبر لا يوصف بشئ

اللهم صل على نور الأنوار سيدنا محمد واله نور ليس محدود وليس له نهاية هكذا العلم يقال لا محدود ..الأول إلى الأخر

لا بداية محدودة بالصفر..ولا نهاية للأعداد..

متى نستطيع قول العلم جهرا ومتى والى متى ولكن نقول الصمت علم والكلام علم حتى يشاء الله..

علم ما لا نهاية..

وقواعد الأعداد كلمح..البصر لحصر النتائج

والحمد لله رب العالمين

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